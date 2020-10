Pasaulyje nustatytas rekordinis COVID-19 atvejų paros prieaugis, epicentras – Europa

Trečiadienio statistika rodo, kad per pastarąją parą pasaulyje buvo testais patvirtinti 516 898 nauji COVID-19 atvejų ir mirė 7 723 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Šis pasaulyje registruojamų užsikrėtimo atvejų pliūpsnis tik iš dalies gali būti paaiškinamas padidėjusiomis testavimo apimtimis, palyginus su padėtimi per pirmąją pandemijos bangą kovą ir balandį.

Europa vėl tapo šios pandemijos epicentru, žemyne labai suintensyvėjus koronaviruso plitimui.

Pastarosiomis dienomis Europoje būdavo registruojama vidutiniškai daugiau kaip 220 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų per parą – 44 proc. daugiau negu ankstesnę savaitę.

Be to, regione per dieną miršta vidutiniškai 2 000 koronavirusu užsikrėtusių žmonių, nors vyriausybės deda pastangas suvaldyti antrąją pandemijos bangą, įvesdamos griežtesnių suvaržymų.

Per pirmąjį pandemijos piką balandį būdavo registruojama daugiau kaip 4 000 pacientų mirties atvejų.

Jungtinėse Valstijose sergamumas COVID-19 taip pat didėja.

Per pastarąsias septynias dienas šalyje pirmąkart registruota daugiau kaip 500 tūkst. užsikrėtimo atvejų. Per ankstesnį savaitės laikotarpį jų buvo apie 370 000.

Antradienį daugiau kaip pusė iš visų 500 tūkst. užregistruotų COVID-19 atvejų buvo nustatyti 10-yje labiausiai paveiktų valstybių: Jungtinėse Valstijose, Indijoje, Brazilijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Argentinoje, Kolumbijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Meksikoje.