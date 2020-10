Pasaulyje 29 mln. moterų ir mergaičių yra pakliuvusios į šiuolaikinę vergiją

Kovos su vergove organizacijos „Walk Free“ viena iš įkūrėjų Grace Forrest penktadienį sakė, kad tai reiškia, jog šiuolaikinės vergovės sąlygomis pasaulyje gyvena viena iš 130 moterų ir kad bendras jų skaičius yra didesnis negu Australijos gyventojų.

„Tikrovė – kad mūsų dienomis vergovę patiria daugiau žmonių negu bet kuriuo kitu žmonijos istorijos laikotarpiu“, – per vieną Jungtinių Tautų spaudos konferenciją pabrėžė aktyvistė.

„Walk Free“ šiuolaikinę vergovę apibrėžia kaip „sistemingą asmens laisvės atėmimą, kai vienas žmogus yra išnaudojamas kito dėl asmeninės ar finansinės naudos“, sakė G. Forrest.

Ji pridūrė, kad vertinimus, jog šiuolaikinės vergovės sąlygomis pasaulyje gyvena kas 130-a moteris, yra pagrįstas tyrimais, atliktais „Walk Free“ ir dviejų JT agentūrų – Tarptautinės darbo organizacijos ir Tarptautinės migracijos organizacijos.

„Ši ataskaita parodė, kad mergaitėms lytis krauna vieną po kito sunkumus nuo pat pradėjimo visą jų gyvenimą“, – konstatavo G. Forrest.

Ataskaitoje „Besikaupiantys sunkumai“ (Stacked Odds) sakoma, kad moterys sudaro 99 proc. priverstinio lytinio išnaudojimo, 84 proc. priverstinių santuokų ir 58 proc. visų priverstinio darbo aukų.

G. Forrest sakė, kad šiuolaikinės vergovės pobūdis „radikaliai pasikeitė“.

„Stebime norma tapusį išnaudojimą mūsų ekonomikoje, tarpvalstybinėse tiekimo grandinėse, taip pat migracijos maršrutuose, – aiškino ji. – Pažeidžiamiausi žmonės pasaulyje dar toliau stumiami į šią modernios vergovės praktiką dėl COVID-19.“

Ji pridūrė, kad dokumente pateikiami vertinimai apie šiuolaikinę vergovę patiriančių moterų skaičių yra konservatyvūs, nes jame neatsižvelgiama į padėties pokyčius per pandemiją, kai buvo pastebėtas „staigus priverstinių ir vaikų santuokų bei išnaudojamų darbo sąlygų pablogėjimas visame pasaulyje“.

Ekspertė pabrėžė, kad „Walk Free“ ir JT programa „Kiekviena moteris, kiekvienas vaikas“ (Every Woman Every Child) pradeda tarptautinę kampaniją, per kurią bus raginama imtis veiksmų šiuolaikinei vergovei panaikinti

Be kita ko, kampanija ragina užbaigti priverstinių santuokų ir mažų mergaičių ištekinimo praktiką, kurios 136 šalys iki šiol nelaiko baudžiamuoju nusikaltimu.

Taip pat raginama eliminuoti įteisintas išnaudojimo formas, pavyzdžiui, vadinamąją kafalos praktiką, įteisinančią migrantų darbininkų priklausomybę nuo darbdavių arba rėmėjų.

Be to, kampanija ragina užtikrinti tarptautinių bendrovių skaidrumą ir atskaitomybę.

„Žinome, kad moterys ir mergaitės patiria beprecedenčio lygio išnaudojimą ir priverstinį darbą mūsų kasdien perkamų ir vartojamų prekių – drabužių, kavos, technologijų – tiekimo grandinėse“, – sakė G. Forest.