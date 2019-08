Apžvelgiant NASA pasaulio gaisrų žemėlapius, pastebėtas keistas dalykas. Pasižiūrėjus į sekmadienio žemėlapį, aiškiai matyti, kad Centrinėje Afrikoje siaučia daugiau gaisrų. Kaip rodo „Bloomberg“ naujienų agentūros duomenys, gauti iš „Weather Source“, praėjusią savaitę per dviejų dienų laikotarpį Angoloje liepsnojo maždaug tris kartus daugiau gaisrų nei Brazilijoje.

@NASA has a handy tool for seeing _actual_ fires around the world, showing that the entire Congo Basin (basically the whole middle of Africa) is riddled with fires too — these are pictures of the past 48 hours!https://t.co/1MFeyuIrGV pic.twitter.com/stVocvtbew