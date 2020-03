Pasaulis griežtina kovą su koronaviruso pandemija

Po Kinijos labiausiai infekcijos paveiktoje Italijoje per pastarąją parą mirė 368 žmonės – taigi, bendras aukų skaičius pasiekė 1 807. Be to, šalyje lig šiol užfiksuoti beveik 25 tūkst. užsikrėtimo atvejų.

Italų vyriausybė uždraudė gyventojams keliauti tarp gyvenviečių, išskyrus ypatingus atvejus. Uždarytos visos švietimo įstaigos, kino teatrai, teatrai, muziejai, sporto salės, klubai, barai, taip pat atšaukti masiniai renginiai.

Italijos ekonomikos ministras Roberto Gualtieri pranešė, kad vyriausybė planuoja išskirti papildomus 25 mlrd. eurų nuo koronaviruso kenčiančiai ekonomikai paremti.

Austrijos kancleris Sebastianas Kurtzas savo ruožtu paskelbė apie virtinę nuo pirmadienio įsigaliojančių karantino priemonių: draudimą rengti bet kokius viešus renginius, rinktis daugiau nei penkių žmonių grupėmis, visų barų ir restoranų uždarymą, įvažiavimo į šalį apribojimus.

„Raginame austrus savanoriškai izoliuotis. Tai reiškia, kad leidžiami tik kontaktai su žmonėmis, su kuriais jie gyvena kartu“, – nurodė kanclerio biuras.

Tuo metu Prancūzija rengiasi iš dalies izoliuoti gyventojus, pranešė informuoti šaltiniai.

Čekijoje iki kovo 24 dienos įvesti judėjimo apribojimai, išskyrus skubius atvejus.



Airijos vyriausybė paragino iki kovo 29 dienos uždaryti visus restoranus, kavines ir barus. Ši priemonė taikoma ir viešbučiuose įsikūrusioms maitinimo įstaigoms.

Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau neatmetė galimybės uždaryti sienas.

Argentina 15 dienų uždaro sienas, parkus ir kitas masiškai lankomas vietas, taip pat atšaukia pamokas ir paskaitas.

Persijos įlankos šalys, įskaitant Saudo Arabiją, Katarą, JAE ir Omaną, įvedė įvairius masinių renginių ir įvažiavimo apribojimus.

Pirmadienį visame pasaulyje naujuoju koronavirusu užsikrėtusiųjų skaičius pasiekė 168 tūkst., aukų padaugėjo iki 6,5 tūkst., o pasveikusiųjų – iki beveik 77 tūkst., pranešė kinų laikraštis „South China Morning Post“.

Palyginti su tuo pačiu laiku sekmadienį, susirgusiųjų skaičius pasaulyje padidėjo daugiau nei 15,8 tūkst., o mirusiųjų – 709.

Mirusiųjų skaičius visose kitose pasaulio šalyse taip pat 84 atvejais viršijo mirčių skaičių Kinijoje, kuris pirmadienį pasiekė 80 860.