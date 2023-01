Pasaulis atsisveikino su popiežiumi emeritu Benediktu XVI

Šv. Petro aikštėje baigiantis buvusio popiežiaus Benedikto XVI laidotuvių ceremonijai, Vatikano kardinolas šventintu vandeniu apšlakstė paprastą jo karstą iš kipariso medienos ir aplinkui paskleidė smilkalų.

Po to jo karstas 12 baltai apsirengusių nešikų buvo įneštas į Šv. Petro baziliką. Jis palaidotas po bazilika esančioje kriptoje, kurioje anksčiau buvo saugomi šventuoju paskelbto Jono Pauliaus II palaikai.

VIDEO | This was the final farewell to Pope Benedict XVI in St. Peter’s Square.