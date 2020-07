Žinoma, už tokią privilegiją jie pasirengę susimokėti.

Jų patogumui siūlomos programos, garantuojančios pilietybę ar rezidenciją mainais už investicijas šalyje – pakanka kreiptis į specializuotas įmones, tokias kaip „Henley & Partners“, didžiausia pasaulyje pilietybės ir rezidencijų konsultacijų firma. Kylant nuolatinei virusinių infekcijų ir staigių karantinų grėsmei, kompanija padeda gilias kišenes turintiems klientams pabėgti į saugų prieglobstį.

Tarkime, galite įgyti teisę gyventi, dirbti ir studijuoti Naujojoje Zelandijoje, jei sutiksite atsisveikinti su 3 milijonais Naujosios Zelandijos dolerių (2 mln. USD) – o gal ir visais dešimt, priklausomai nuo to, kokio tipo investuotojo rezidento vizą pasirinksite. Apytikriai 1,2 milijono eurų (1,4 mln. USD) suma, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, sutuoktinių porai užtikrins pilietybę Maltoje.

„Dabar jie galvoja taip: imkime ir pasirūpinkime nenumatytų atvejų planu, – apie savo potencialius klientus atsiliepė „Henley“ pardavimų vadovas Dominicas Volekas. – Šiuo metu gerokai padaugėjo ne tik užklausų, bet ir šeimų, kurios iš tikrųjų pasirašo šiam sumanymui, sakydamos: „Ką gi, pradėkime procesą.“

Kompanijos duomenimis, per pirmuosius keturis šių metų mėnesius naujų užklausų padaugėjo 49 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. Net 22 proc. padaugėjo pasiruošusių pateikti prašymą dėl naujos pilietybės ar teisės gyventi šalyje.

Turtuoliai domisi ne vien Karibų salomis, kur gali izoliuotis smėlėtuose paplūdimiuose. Jie žvalgosi ir į Australiją bei Naująją Zelandiją – šalis, padariusias įspūdį savo tvarkymusi su COVID-19.

Advokatų kontoros „Fragomen“ valdančioji partnerė Nadine Goldfoot antrina, kad pandemija paskatino turčius imtis veiksmų. „Dabar žmonės visų pirma atsižvelgia į tai, kaip šaliai sekėsi pandemijos metu ir kaip su ja tvarkėsi vyriausybė“, – teigia ji.

Be to, pasak „Henley“, žmonės tokį žingsnį laiko ne tik turto valdymo įrankiu, bet ir galimybe keliauti be vizos. Pastaraisiais mėnesiais išaugo susidomėjimas Portugalijos siūloma investuotojų rezidencijos programa, patraukli klientams, kurie tikisi investuoti į stabilią šalies nekilnojamojo turto rinką ir džiaugiasi santykinai mažu koronaviruso atvejų skaičiumi.

Kad ir kaip ten būtų, net ir turtingiausi pasaulio žmonės neišvengia karantinų ir kelionių draudimų. Antrųjų pasų ir leidimų gyventi gavimas užtrunka bent tris mėnesius Karibų programoms ir dar ilgiau – Europos Sąjungos.

Tuo metu, kai su kelionėmis susiję verslai kenčia nuosmukį, „Henley“ plečiasi. Kompanija neseniai atidarė biurą Nigerijoje ir netrukus atidarys dar vieną Indijoje, kur, padaugėjus viruso atvejų ir sustiprėjus įtampai pasienyje su Kinija, atsirado daugiau turtingų indų, planuojančių pabėgimą.

Atsižvelgiant į tai, kad virusas ir su juo susiję apribojimai yra „rizika, su kuria žmonėms teks kurį laiką susitaikyti, jie nori būti ten, kur ši patirtis būtų pakankamai maloni“, – teigia N. Goldfoot iš „Fragomen“.