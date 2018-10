Rinkimai Gruzijos Juodosios jūros kurorte Batumyje vyko tvyrant įtampai dėl kaltinimų, jog nacionalinėms federacijoms buvo daromas spaudimas. A. Dvorkovičius įveikė FIDE dabartinį prezidento pavaduotoją graiką Georgijų Makropulą. Trečiasis kandidatas, britų didmeistris Nigelas Shortas, paskutinę minutę pasitraukė ir išreiškė palaikymą rusui. „Esu labai pamalonintas šių rinkimų rezultatų“, – A. Dvorkovičius sakė savo padėkos kalboje ir pažadėjo būti atskaitingas bei skaidrus vadovas. Po kelias valandas trukusio balsavimo rusas įveikė G. Makropulą 103 balsais prieš 78. A. Dvorkovičius šešerius metus dirbo vicepremjeru prezidento Vladimiro Putino administracijoje. Šių pareigų jis neteko gegužę. Jis vadovavo komitetui, atsakingam už Rusijojė surengtą 2018-ųjų Pasaulio futbolo čempionato organizavimą ir žadėjo skatinti bendradarbiavimą su sporto organizacijomis, tarp jų Pasauline futbolo federacija (FIFA) bei Tarptautiniu olimpiniu komitetu, taip pat pritraukti paramos lėšų iš verslo. A. Dvorkovičiaus paskyrimui vadovauti šiam komitetui palaikymą buvo išsakęs FIFA prezidentas Gianni Infantino. „Mums nedelsiant reikia atlikti pirmųjų žingsnių, – trečiadienį sakė naujasis FIDE vadovas. – Davėm pažadų, kuriuos turime tesėti.“ Liepą V. Putinas prognozavo, kad A. Dvorkovičiu laimės FIDE vadovo rinkimus ir palinkėjo jam sėkmės. Be to, Kremliaus vadovas trečiadienį pasveikino buvusį vicepremjerą su pergale. A. Dvorkovičiaus kandidatavimas į FIDE prezidento postą išprovokavo kaltinimų, kad Maskva mėgina daryti spaudimą šiems rinkimams. A. Dvorkovičius ir N. Shortas savo ruožtu kaltino ankstesnę vadovybę nepakankamu skaidrumu ir bičiulių įdarbinimu „šiltose vietelėse“. Rinkimai Batumyje užbaigė ilgiau kaip 20 metų trukusį Kirsano Iliumžinovo vadovavimą FIDE, vienijančią 188 šalių nacionalines šachmatų federacijas. Ekscentriškasis K. Iliumžinovas, buvęs Rusijos Kalmukijos respublikos prezidentas, prie FIDE vairo stojo 1995 metais ir pasižymėjo spalvinga karjera. Be kita ko, jis tvirtino užmezgęs kontaktą su ateiviais. Numanomas spaudimas Rinkimus temdė kaltinimai, kad Rusija spaudė kai kurias šalis paremti A. Dvorkovičių. Tinklalapis „ChessBase“ pranešė, kad V. Putinas neva prašė Izraelio premjero Benjamino Netanyahu spausti savo šalies šachmatų federaciją paremti A. Dvorkovičiaus kandidatūrą mainais į teisę organizuoti šachmatų čempionatą. Šis pasiūlymas esą buvo išdėstytas elektroniniame laiške, persiųstame svetainei vieno Izraelio užsienio reikalų ministerijos darbuotojo. G. Makropulas apskundė A. Dvorkovičių ir jo padėjėjus FIDE etikos komisijai dėl numanomų mėginimų pakreipti savo naudai Serbijos balsavimą „dovanomis“ ir „nesažininga parama“. Dėl įrodymų stygiaus FIDE A. Dvorkovičiaus ir jo komandos kaltės neįžvelgė, bet Serbijos delegatą nušalino nuo balsavimo.

Trečiadienį G. Makropului sakant kalbą klausytojai švilpė ir šaukė „Gėda!“, kai jis pareiškė, kad „Rusijos ambasadoriai ir politikai“ prašė nacionalinių federacijų paremti A. Dvorkovičių. Tuo metu N. Shortas save vaizdavo kovotoju su korupcija ir griežtai kritikavo G. Makropulą, esą rėmusį K. Iliumžinovą, nors žinojo, kad jam vadovaujant FIDE atsidūrė „ties užmaršties riba“ ir kad federacijoje klestėjo „nevaldomas įdarbinimas per pažintis“. Rusijos dominavimas Šaltojo karo laikais šachmatai buvo viena iš sričių, kurioje Sovietų Sąjungos meistrų, tokių kaip Anatolijus Karpovas ir Garis Kasparovas, pasiekimai kurstė šios šalies pasididžiavimą. FIDE, šiais metais gausianti kuklų – apie 3,33 mln. eurų – finansavimą, yra viena iš nedaugelio sporto federacijų, kuriose Rusija išsaugojo tradicinį stiprų vaidmenį. FIDE šachmatų turnyrus rengianti organizacija yra įsikūrusi Maskvoje, o daugelis jos pagrindinių rėmėjų yra Rusijos subjektai. K. Iliumžinovas 2015 metais buvo įtrauktas į JAV sankcijų sąrašą už įtariamus finansinius sandorius su Sirijos vyriausybe. Buvęs budistiškos Kalmukijos vadovas 2016 metais teigė naujienų agentūrai AFP esąs 69-asis savo įsikūnijimas. Tuo tarpu 1997-aisiais jis tvirtino buvęs pagrobtas geltonus skafandrus vilkėjusių ateivių.

