Kaip teigiama leidinyje „Bulletin of the Atomic Scientists“ (BAS), simbolinio laikrodžio rodyklė pasislinko todėl, kad pasaulyje vis daugėja pražūtį galinčių nulemti pavojų.

Žurnalo iniciatyva sukurtas laikrodis sukamas nuo 1947 metų. Jis tarsi rodo, kiek liko iki akimirkos, kai žmonija sunaikins Žemę, primena BBC.

Dabar, kaip rodo laikrodis, prie apokalipsės priartėta tiek, kiek 1953-iaisiais – Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos vandenilinių bombų bandymų metais.

Pernai laikrodis taip pat buvo pasuktas 30 sekundžių pirmyn.

Kas nulėmė sprendimą pasukti laikrodį pirmyn?

Sausio 25 d. Vašingtone šį faktą paskelbę BAS atstovai patikino, kad apsispręsti buvo nelengva, be to, paaiškino, kad sprendimą lėmė toli gražu ne vienas veiksnys.

BAS prezidentė ir generalinė direktorė Rachel Bronson su apgailestavimu pareiškė, kad šių metų diskusijoje, kaip jau kartą praeityje, vyravo su branduolinėmis grėsmėmis susiję klausimai.

Mokslininkų kolektyvas ypač didelį dėmesį atkreipė į ne vieną Šiaurės Korėjos įvykdytą branduolinį bandymą.

Jie gerokai prisidėjo prie įtampos Korėjos pusiasalyje didinimo, be to, privedė prie žodžių karo tarp Vašingtono ir Pchenjano.

Nerimą BAS atstovams sukėlė ir nauja Jungtinių Valstijų branduolinė strategija, kurios laikantis daugiau lėšų turėtų būti skiriama šalies branduolinių ginklų arsenalui plėsti.

Pavojų keliančiu veiksniu mokslininkai laiko ir didėjančią trintį tarp Rusijos ir Vakarų.

Optimizmo, pasak specialistų, nekelia ir mąžtantis viso pasaulio institucijų vaidmuo kovojant su pagrindinėmis pasaulinėmis grėsmėmis, tarp kurių ir klimato kaita.

BAS atstovai paminėjo ir kartkartėmis sunkiai prognozuojamus Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo veiksmus, konkrečiai – dviprasmiškas „Twitter“ žinutes ir nevienareikšmiškus pareiškimus, taip pat galinčius turėti nepageidautinų pasekmių.

Kas yra „Pasaulio pabaigos laikrodis“?

Minutinę „Pasaulio pabaigos laikrodžio“ rodyklę galima pavadinti metaforiška nuoroda į besiartinančią pasaulinę katastrofą.

Simbolinis įrenginys žurnalo „Bulletin of the Atomic Scientists“ iniciatyva buvo užvestas nuo 1947-ųjų.

1945 metais laikrodį suprojektavo grupė mokslininkų iš Čikagos universiteto. Įdomu, kad jie – prie pirmųjų atominių ginklų kūrimo prisidėję specialistai.

Sprendimą dėl laikrodžio rodomo laiko priima konkreti grupė asmenų, tarp kurių – įvairių pasaulio šalių fizikai ir ekologai. Žinoma, konsultuojamasi ir su rėmėjų taryba, į kurią įeina Nobelio premijos laureatai.

Kaip vertinti šiandienos grėsmę ankstesnių metų kontekste?

1947 metais, kai buvo sukurtas, laikrodis rodė be septynių minučių vidurnaktį. Nuo to laiko jo rodmenys buvo daugiau nei 20 kartų koreguoti, ir laikas svyravo nuo be dviejų iki be septyniolikos dvylikos.

Vis dėlto 1962 metais, kai vyko Karibų krizė, o daugelis analitikų manė, kad Šaltasis karas gali peraugti į branduolinį, „Pasaulio pabaigos laikrodžio“ rodyklė rodė septynias minutes prieš vidurnaktį.

„Šis iš pažiūros keistas faktas yra logiškai paaiškinamas. „Pasaulio pabaigos laikrodis“ koreguojamas atsižvelgiant į tendencijas ir lyderių bei valstybių potencialų sugebėjimą krizės atveju imtis racionalių veiksmų, galinčių užkirsti kelią branduolinei katastrofai“, – teigia BAS atstovai.

„Karibų krizė, kad ir kokia pragaištinga atrodė, truko tik kelias savaites, tačiau per ją išmoktos pamokos veikiai davė teigiamų rezultatų: tarp Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos sostinių buvo pirmą kartą nutiesta tiesioginė telefono linija, turėjusi žymiai pagerinti šalių komunikaciją, be to, 1963 metais buvo sudaryta uždraudimo sutartis, pagal kurią buvo nutraukti visi atmosferiniai branduoliniai bandymai“, – aiškina BAS.

Tiesą sakant, 1963 metais Pasaulio pabaigos laikrodis buvo keliomis minutėmis atsuktas ir rodė be dvylikos vidurnaktį.