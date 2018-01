Žurnalo leidėjų sugalvoto laikrodžio – žmonijos priartėjimo prie planetos sunaikinimo metaforos – minučių rodyklė buvo pasukta 30 sekundžių į priekį. Praėjusį kartą be dviejų minučių vidurnaktį laikrodis rodė 1953 metais, kai JAV ir tuometinė Sovietų Sąjunga bandė vandenilines bombas. „Šiemet diskusijose branduoliniai klausimai vėl atsidūrė dėmesio centre“, – sakė šio mokslo žurnalo prezidentė ir vadovė Rachel Bronson. Ji paminėjo naujus Šiaurės Korėjos bandymus, padidėjusį prieraišumą prie branduolinių ginklų Kinijoje, Pakistane ir Indijoje, taip pat – nenuspėjamumą, kurį socialiniame tinkle „Twitter“ ir savo pareiškimuose įkūnija JAV prezidentas. „Pasaulio pabaigos laikrodį“ žurnalas sugalvojo 1947 metais. Nuo tada jo rodomas laikas buvo pakeistas 20 kartų. Jis yra rodęs ir dvi minutes iki vidurnakčio (1953 metais), ir 17 minučių iki šio apokalipsės simbolio (1991 metais). Pernai jo minučių rodyklė buvo pasukta nuo trijų minučių iki dviejų su puse minutės.











