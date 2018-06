"#JK Nutarimas priimtas per @OPCW Susitariančiųjų šalių konferenciją 82 pritariančiais balsais“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė siūlymą pateikusi britų delegacija ir pridūrė, kad prieš iniciatyvą balsavo 24 valstybės. Nepaisant didelio Rusijos, Sirijos ir Irano pasipriešinimo, kiti delegatai sakė, kad po beprecedenčio balsavimo, surengto per ypatingąjį OPCW posėdį, salėje nugriaudėjo ovacijos. „Jis priimtas! Australija didžiuojasi, kad parėmė @UK_OPCW (Jungtinės Karalystės) nutarimą leisti įvardyti cheminių atakų kaltininkus, – savo žinutėje tinkle „Twitter“ nurodė Kanberos atstovas Brettas Mansonas. Norvegija, taip pat parėmusį britų siūlymą, paskelbė, kad iniciatyva sulaikė „didžiulio“ pritarimo, o jos ambasadorius Martinas Soerby gyrė OPCW nares, priėmusias „ryžtingą ir būtiną sprendimą nustatyti cheminių atakų kaltininkus“. Remiantis britų delegacijos tviteryje paskelbtu tekstu, per retą ypatingąją sesiją buvo nutarta, kad OPCW sekretoriatas „pasirūpins priemonėmis, kurios leistų nustatyti cheminio ginklo naudojimo Sirijos Arabų Respublikoje kaltininkus“. Tiek pagrindinę Sirijos prezidento Basharo al Assado sąjungininkę Maskvą, tiek prieš iniciatyvą atkakliai kovojusį Damaską tarptautinė bendruomenė pastaraisiais mėnesiais kaltino cheminio ginklo naudojimu. Pačios Rusija ir Sirija šiuos kaltinimus neigia. Tačiau tarptautinė bendruomenė vis dažniau skundžiasi, kad nėra mechanizmo, leidžiančio nubausti atsakinguosius už neseniai patvirtintas atakas chloru, zarinu ir net ipritu Sirijoje ir Irake bei retomis nervus paralyžiuojančiomis medžiagomis – Britanijoje ir Malaizijoje. OPCW, siekianti padėti pasauliui atsikratyti cheminių ginklų, šiuo metu įgaliota tirti ir nustatyti tokių ginklų panaudojimą, bet iki šiol organizacija neturėjo teisės įvardyti tokių incidentų kaltininkų. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše pareiškė, kad „po triukšmo dėl cheminio ginklo panaudojimo Solsberyje, Sirijoje ir kitur malonu, kad tiek daug mūsų draugų ir partnerių šiandien palaikė JK“. B. Johnsonas pridūrė, kad OPCW dabar turi „esminį papildomą įgaliojimą ne tik nustatyti cheminio ginklo panaudojimo atvejus, bet ir parodyti pirštu į organizacijas ar valstybes, jos nuomone, atsakingas (už tokius incidentus); tai yra gyvybiškai svarbu norint užkirsti kelią šių bjaurių ginklų naudojimui“. Maskva savo ruožtu trečiadienį apkaltino Londoną savo sąjungininkų manipuliavimu ir pareiškė, kad „apgavystė turbūt yra dienos žodis“. Rusijos ambasada parašė „Twitter“, kad JK taip ir nepateikė jokių įrodymų, kad Maskva šių metų kovą pietiniame Anglijos mieste Solsberyje panaudojo prieš buvusį Rusijos dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukterį nervus paralyžiuojančią medžiagą. Vietoj to Britanija „įvėlė savo sąjungininkus į akivaizdžią prieš Rusiją nukreiptą kampaniją. Dabar ji mėgina įtraukti #OPCW į savo žaidimus“. Pernai Rusija pasinaudojo savo veto teise Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje ir iš esmės sužlugdė iniciatyvą įsteigti bendrą JT ir OPCW komisiją, kuriai būtų pavesta nustatyti, kas atsakingas už įtariamas chemines atakas Sirijoje.

