Pasak ataskaitos, Gazos Ruožo ekonomika pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 6 proc., nedarbas viršija 50 proc., o jaunimo gretose nedarbas yra dar aukštesnis – virš 70 procentų. PB apgailėtiną Gazos Ruožo ekonominę situaciją aiškina įvairiais faktoriais, įskaitant dešimtmetį Izraelio vykdoma blokada prieš teritoriją valdančią organizaciją „Hamas“. Tarp kitų priežasčių yra Palestinos autonomijos priimti biudžeto karpymai bei sumažinta tarptautinė pagalba palestiniečiams, ypač iš Jungtinių Valstijų, sako PB. „Karo, izoliacijos ir vidinių nesutarimų kombinacija paliko Gazos ekonomiką apgailėtinoje būklėje bei dar labiau padidino gyventojų vargus“, – teigė PB direktorė regione Marina Wes. Jos žodžiais, vis blogėjanti ekonominė situacija Gazos Ruože pasiekė „kritinę ribą“. Gazos Ruožo gyventojai nuo kovo mėnesio prie sienos su Izraeliu praktiškai kiekvieną savaitę rengia demonstracijas, iš dalies protestuodami prieš nuo 2007-ųjų Izraelio ir Egipto taikomą blokadą. Blokadą minėtosios valstybės įvedė po to, kai „Hamas“ 2007-ųjų birželį perėmė Gazos Ruožo kontrolę. Nuo kovo mėnesio per protestus Izraelio kariai nužudė mažiausiai 136 palestiniečius, skelbia Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, o vieną Izraelio karį mirtinai pašovė palestiniečių snaiperis. Izraelis tvirtina ginantis savo sieną bei kaltina „Hamas“, kad ši naudoja protestus kaip priedangos priemonę siekiant prasiveržti pro sieną bei puldinėti civilius ir karius, nors žmogaus teisių apsaugos organizacijos tvirtina, jog Izraelis naudoja perteklinę jėgą prieš beginklius protestuotojus. Savo ruožtu PB savo skatina Izraelį panaikinti prekybos ir prekių judėjimo apribojimus, be to, ataskaita ragina įtvirtinti „skaidriai ir efektyviai įtvirtinti teisėtas Gazos valdymo institucijas“.

