Pasaulį sukrėtusi nuotrauka: vaiko tėvas papasakojo kitokią įvykių versiją

Visgi iš Hondūro kilusios mergaitės, vardu Yanela Denis, tėvas pareiškė, kad vaikas nuo motinos nebuvo neatskirtas.

Rausva striuke dėvinti mergaitė iš tiesų buvo nufotografuota Jungtinių Valstijų imigracijos tarnybos centre, tačiau ne tada, kai buvo atskirta nuo motinos, o tada, kai ši trumpam nuleido dukterį ant žemės.

Žurnalo „Time“ redakcija iš garsiosios nuotraukos iškirptą mergaitės atvaizdą nutarė išspausdinti ant paskutinio savo leidinio numerio viršelio. Šalia įkėlė ir JAV prezidento Donaldo Trumpo nuotrauką. Kompozicija atrodė taip, tarsi D. Trumpas žvelgtų į verkiančią mažylę. Viršelio šone buvo išspausdintas užrašas „Sveiki atvykę į Ameriką.“

Priminsime, kad nuotraukos autorius – profesionalus fotografas, Pulitzerio premijos laureatas Johnas Moore‘as. Šis kadras, kaip ir daugelis kitų, birželio 12 d. buvo padarytas pasienyje esančiame Makaleno mieste, Teksaso valstijoje.

Pasak fotografo, pasienyje patruliavę pareigūnai nelegalius migrantus pastebėjo tada, kai kartu su grupe bendražygių plaustu per Rio Grandės upę persikėlusi mergaitės motina maitino dukterį krūtimi.

Kai nuotrauka buvo paviešinta, visuomenė ėmė reikšti pasipiktinimą nuo šių metų balandžio D. Trumpo administracijos vykdoma politika nelegalių migrantų šeimų atžvilgiu. Laikantis naujosios politikos nuostatų, nelegalių migrantų vaikai dažnai atskiriami nuo Meksikos pasienyje suimamų tėvų, o tada apgyvendinami atskirose patalpose.

Ašarojančios mergaitės atvaizdas it virusas išplito socialiniuose tinkluose. Apie kilusį ažiotažą liudija ir maždaug 17 mln. JAV dolerių (14,5 mln. eurų), paaukotų labdaros organizacijai „Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services“, teikiančiai pagalbą Teksaso valstijoje atsiduriantiems pabėgėliams ir migrantams. Šimtai tūkstančių pasipiktinusių ir vaiko fotografijos sujaudintų žmonių pervedė pinigus specialiai šiuo tikslu sukurtame „Facebook“ puslapyje.

Kaip žurnalistams pranešė mergaitės tėvas Denisas Valera, jo duktė ir žmona Sandra Sanchez tebėra kartu. Jos, anot D. Valeros, apgyvendintos Makaleno miesto migracijos centre ir šiuo metu laukia atsako į prašymą suteikti pabėgėlių statusą.

Sulaikant S. Sanchez ir jos dukterį dalyvavęs pasienio tarnybos pareigūnas Carlosas Ruizas papasakojo, kad motinos buvo paprašyta, kol bus vykdomas patikrinimas, nuleisti vaiką ant žemės.

„Kai tik motina pastatė mergaitę ant žemės, ši tuojau pat prapliupo verkti, – sakė jis. – Aš pasiteiravau, ar vaikui viskas gerai. Motina pasakė, kad taip, kad vaikas tiesiog pavargo ir nori gerti. Tuo metu buvo maždaug vienuolikta valanda vakaro.“

Kaip teigia D. Valera, S. Sanchez su jo dukterimi iš Poerto Korteso – miesto Hondūre – išvyko nieko nepranešusi nei jam, nei dar trims keturiolikos, vienuolikos ir šešerių metų jo vaikams. Vyras tikina manąs, kad S. Sanchez leidosi į lengvesnio gyvenimo Jungtinėse Valstijose paieškas, todėl laikytinos ekonominėmis migrantėmis, o ne pabėgėlėmis.

„Jų deportavimas į tėvynę nebus jokia problema. Svarbiausia, kad nepaliktų ten vaiko be motinos. Įdomu, kas jų laukia?“ – uždavė klausimą su agentūra „Reuters“ bendravęs hondūrietis.

Jis daro prielaidą, kad žmona kontrabandininkams galėjo sumokėti 6 tūkst. JAV dolerių (5,1 tūkst. eurų), kad šie padėtų jai kirsti sieną.

Hondūro užsienio reikalų ministro pavaduotojas teigia, kad vaiko tėvo papasakota istorija atitinka tikrovę.

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders savo „Twitter“ puslapyje apkaltino Demokratų partiją ir žiniasklaidą verkiančios mergaitės nuotrauka pasinaudojus propagandiniais tikslais.

JAV prezidentas D. Trumpas praeitą penktadienį pasirodžiusioje žinutėje taip pat apkaltino demokratus politinėmis machinacijomis, vykdomomis skleidžiant melagingus pasakojimus, galinčius sukelti pyktį ir nusivylimą.

Žurnalas „Time“ pasistengė apginti savo sprendimą išspausdinti mergaitės nuotrauką leidinio viršelyje. „Time“ atstovai paaiškino, kad tas atvaizdas puikiai simbolizuoja šiuo metu JAV vykstančias diskusijas apie imigraciją, todėl juo pasinaudota ne be pagrindo.

Leidėjai pasirūpino ir tuo, kad žurnale išspausdintas straipsnis būtų pakoreguotas. Iš pradžių jame buvo teigiama, kad JAV pasienio tarnybos pareigūnai nusinešė verkiantį vaiką, tačiau dabar jau rašoma, kad motina ir duktė buvo išvestos kartu.

Nuo tada, kai buvo pradėta vykdyti visiško netoleravimo principu pagrįsta migracijos politika, maždaug 2,3 tūkst. nepilnamečių nelegaliai sieną kertančių piliečių vaikų buvo atskirti nuo tėvų ir perkelti į JAV sveikatos ir socialinių reikalų departamento kuruojamus nenuolatinio sulaikymo centrus.

Kai kuriuose centruose, įskaitanti ir tą, kuris veikia Teksase, apgyvendinti vaikai kartais neturi nė penkerių metų.

Kaip praeitą ketvirtadienį pareiškė JAV nacionalinio saugumo departamento atstovas, nuo gegužės apie 500 vaikų buvo sugrąžinti tėvams.

Tai tikrai ne pirmas atvejis, kai be konteksto pateiktos nuotraukos naudojamos vykdant politinę propagandą.

Prieš gerą savaitę socialinius tinklus žaibiškai apskriejo verkiančio ir į tvoros tinklą besikabinančio mažamečio berniuko nuotrauka. Ji, savaime suprantama, kaipmat sukėlė liberaliai mąstančių piliečių pasipiktinimą, mat nuotrauką jie palaikė D. Trumpo administracijos vykdomos migracijos politikos nehumaniškumą patvirtinančiu faktu.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad nuotrauka buvo padaryta per Dalase vykusią protesto akciją, į kurią susirinko Baltųjų rūmų įteisinamiems su migracija susijusiems apribojimams nepritariantys piliečiai.

2014 metais, per patį pabėgėlių iš Sirijos krizės apogėjų, pasaulį apskriejo mažamečio berniuko nuotrauka. Vaikas, esą, niekieno neprižiūrimas bastėsi po dykumą netoli Jordanijos sienos. Prie jo buvo pasilenkę darbuotojai iš Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro. Vis dėlto netrukus paaiškėjo, kad tas vaikas keliavo ne vienas, o kartu su didele pabėgėlių grupe, kuri tiesiog nepateko į kadrą.