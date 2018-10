„Tuo atveju, jei būtų įrodyta Saudo Arabijos atsakomybė, padarysime išvadas ir imsimės baudžiamųjų priemonių“, – po vyriausybės posėdžio sakė B. Griveaux. Jis pabrėžė, jog patvirtinti, kad Rijadas iš tiesų atsakingas už J. Khashoggi nužudymą, pirmiausia dar turėtų „mūsų žvalgybos tarnybos“. Anksčiau Prancūzijos prezidentūra pranešė, kad prezidentas Emmanuelis Macronas norėtų susilaikyti „nuo skuboto sprendimo“, kaip reaguoti į J. Khashoggi mirtį Saudo Arabijos konsulate spalio 2 dieną. Rijadas, iš pradžių neva nieko nežinojęs apie žurnalisto likimą, praėjusią savaitę pareiškė, kad laikraščiui „The Washington Post“ rašęs J. Khashoggi žuvo per muštynes, o vėliau pripažino, kad jis buvo nužudytas. Saudo Arabijos lyderiai neigia kaip nors prisidėję prie šio 59 metų vyro mirties. Didžioji Britanija, Prancūzija ir Vokietija reikalauja, kad Rijadas paaiškintų I. Khashoggi mirties aplinkybes ir savo versiją paremtų „patikimais“ faktais. Saudo Arabija 2008-2017 metais buvo antra didžiausia Prancūzijos ginklų pirkėja po Indijos. Jos prancūziškų ginklų pirkimo sutartys siekė 12 mlrd. eurų. Vokietija pareiškė, kad daugiau nepritars ginklų pardavimui Saudo Arabijai, kol nesužinos tiesos apie žurnalisto mirties aplinkybes. Berlynas taip pat paragino kitas Europos šalis sekti jo pavyzdžiu. Saudo Arabijos vyriausybės kritikas J. Khashoggi, kuris pastaruoju metu gyveno Jungtinėse Valstijose, spalio 2 dieną buvo nužudytas karalystės konsulate Stambule, nuėjęs atsiimti santuokai su sužadėtine turke reikalingų dokumentų. Atvejis išprovokavo tarptautinį pasipiktinimą Rijadu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį Saudo Arabijos atsaką pašiepė kaip „vieną blogiausių nuslėpimų“ per visą istoriją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.