Kaip nurodė Prancūzijos laikraštis „Le Parisien“ ir transliuotojas „BFM TV“, mažiausiai trys ginkluoti vyrai antradienį ryte įsiveržė į banko „Milleis“ skyrių. Pranešimuose sako, kad įtariamieji surišo darbuotojus ir klientus. Tuomet plėšikai per kelias valandas sugebėjo atidaryti dešimtis individualių banko seifų. Prokutatūra nepateikė detalių, kiek plėšikų paspruko. Bankas, esantis vos už 300 m nuo Prancūzijos prezidentūros, yra rajone, kuriame šiuo metu galioja griežtos saugumo priemonės. Antradienio popietę įvykio vieta tebebuvo atitverta, joje dirbo daug policijos pareigūnų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.