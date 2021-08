Nuomonės tyrimo instituto „Ifop“ apklausa, atlikta laikraščio „Le Parisien“ užsakymu, rodo, kad didelė dauguma gyventojų – 61 proc. - pritaria naujam greičio ribojimui. Daug skeptiškesni yra paryžiečiai, kurie naudojasi automobiliais ar motociklais: iš jų tik 36 ir 29 proc. teigė pritariantys priemonei.

Nauji greičio ribojimai nebus taikomi Périphérique žiediniam keliui, magistralinėms gatvėms ir kai kurios didesnėms transporto arterijoms. Žiediniame kelyje ir toliau galios 70 km/h greitis. Eliziejaus laukais bus galima judėti 50 km/h greičiu.

Paryžiaus merė socialistė Anne Hidalgo, įvesdama 30 km/h greitį, įgyvendina vieną savo rinkiminių pažadų. Per pandemiją ji, be to, smarkiai išplėtė dviračių takų tinklą ir sumažino parkavimo vietų skaičių.