Pareigūnai nurodė, kad sulaikyti trys įtariamieji, bet dviejų įtariamų vagių tebeieškoma. Pasak teisėsaugos, pavogtų daiktų vertė – „keli milijonai eurų“. Kirviais ginkluoti penki vyrai apie 16 val. 30 min. vietos (17 val. 30 min. Lietuvos laiku atvyko prie prabangaus viešbučio Vandomo aikštėje, išdaužė langus pirmame aukšte ir paspruko su brangenybėmis. Šiame viešbutyje „pasaulyje garsūs juvelyrai eksponuoja savo sukurtus papuošalus“, sakė vienas policijos šaltinis. Trys įtariami gaujos nariai buvo sučiupti sprunkantys iš nusikaltimo vietos. Vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas sakė, kad po šio incidento kai kurios gatvės aplink viešbutį buvo uždarytos saugumo pajėgų.

