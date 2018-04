Nesutarimai kilo dėl trijų apsaugos darbuotojų, kurie buvo nepatenkinti jų pajamas sumažinusiomis darbo valandomis, atleidimo, naujienų agentūrai AFP pranešė profesinių sąjungų pareigūnas Denisas Vavassori. Bokštas pastaraisiais metais sulaukė ne vieno streiko iš savo 300 darbuotojų, protestavusių dėl vis agresyviau vagiliaujančių kišenvagių, remonto darbų ir kitų priežasčių. Pernai Eiffelio bokštą aplankė daugiau nei 6 mln. žmonių.

