Per susirėmimus sostinėje buvo suimti mažiausiai 107 žmonės, dalyvavusius naujose „geltonųjų liemenių“ protestų akcijose, informavo premjeras Edouard'as Philippe'as. Kalbėdamas Paryžiaus policijos vadavietėje E. Philippe'as paskelbė, kad visoje Prancūzijoje demonstracijose dalyvauja 36 tūkst. žmonių, iš jų 5,5 tūkst. – sostinėje. Susirėmimai tarp policijos ir demonstrantų, vilkėjusių šviesą atspindinčias geltonas liemenes, simbolizuojančias nepasitenkinimą E. Macrono politika, įsiplieskė netrukus po to, kai minios žmonių susirinko prie garsiosios alėjos galinės dalies esančios Triumfo arkos. Pati Eliziejaus Laukų alėja buvo apsupta kordonu, o joje iškabintos blizgios kalėdinės dekoracijos ryškiai kontrastavo su lentomis užkaltais parduotuvių vitrinomis ir būriais riaušių policijos pareigūnų, budėjusių su vandens patrankomis prie barikadų. Kai kurie policininkai, dėvėję apsauginius drabužius ir šalmus, buvo aptaškyti ryškiais geltonais dažais. Be to, juos akmenimis apsvaidė laidynėmis ginkluoti demonstrantai. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras pranešė, kad Eliziejaus Laukų alėjoje buvo 200 „taikių“ protestuotojų, o „1 500 agitatorių susirinko prie saugumo zonos perimetro muštis“. Pasak jo, tuomet buvo areštuoti 39 žmonės. Gretimose gatvėse įsikūrę bankai, vyno parduotuvės ir kavinės šeštadienį skubėjo uždengti langus, ore pasklidus aitriam ašarinių dujų ir degančių šiukšlių konteinerių kvapui. Kai kurie protestuotojai buvo kaukėti, o dalis dėvėjo dujokaukes ir slidininkų akinius. Kitose Prancūzijos dalyse taip pat vyko protesto akcijos, surengtos išaugusiomis kuro kainomis nepatenkintų žmonių. Jie teigia, kad degalai brangsta dėl akcizų, padidintų vyriausybės, užsibrėžusios kovoti su aplinkos tarša. „Dėl šio mokesčių didinimo mėnesio pabaigoje lieka mažai pinigų maistui“, – šeštadienį prie Eliziejaus rūmų sakė Philippe'as (Filipas), dirbantis virėju vienoje vidurinės mokykloje Esono regione. Prieš savaitę Eliziejaus laukų alėjoje taip pat įsiplieskė virtinė brutalių susirėmimų, per kuriuos buvo deginamos barikados ir imtasi vandalizmo, o E. Macronas palygino padėti sostinės centre su „karo scenomis“. Šeštadienį Paryžiuje buvo mobilizuota apie 5 tūkst. pareigūnų, tikrinančių alėją mėginančių pasiekti žmonių dokumentus. „Mūsų užduotis yra pasirūpinti, kad viskas vyktų kiek įmanoma sklandžiau“, – pareiškė Ch. Castaneras, alėjoje susitikęs su policijos pajėgomis. VRM vadovas dar ketvirtadienį teigė, kad „kraštutinės kairės ir kraštutinės dėtinės aktyvistai“ ruošiasi naujiems susirėmimams su policininkais.

