Minėti turistai pirmadienį apie sėdėjo taksi automobilyje, vežančiame juos iš Le Buržė oro uosto, esančio į šiaurę nuo Prancūzijos sostinės, tačiau kelią jiems pastojo automobilis, kuriame buvo keturi asmenys, dėvintys slidininko kaukes, nurodė šaltiniai. Vagys paspruko su trimis lagaminais, kuriuose buvusių daiktų vertė siekė iki 1 mln. dolerių (864 tūkst. eurų), tvirtino nukentėjusieji. Per incidentą niekas nebuvo sužeistas. Tokio pobūdžio vagystės Paryžiaus oro uostų prieigose pastaraisiais metais yra gana dažnos; vagys tikisi užklupti turtingus turistus. 2015-ųjų balandį trys vagys, užpuolę taksi važiavusią meno kolekcionierę iš Taivano, pagrobė rankinę, kurioje buvo 4 mln. eurų vertės „Chanel“ papuošalų. 2017-ųjų vasarį šalia Le Boržė oro uosto sustabdę vieną rusų porą vežusį automobilį plėšikai pagrobė apie 100 tūkst. eurų vertės papuošalų ir kitų prabangių daiktų.

