„Asmuo, įvykdęs ataką Trape į pietvakarius nuo Paryžiaus, buvo „Islamo valstybės“ kovotojas“, – sakoma žinutėje, išplatintoje šios grupuotės propagandos agentūros „Aamaq“. „Jis įvykdė ataką, atsiliepęs į raginimus atakuoti (su IS kovojančios) koalicijos šalių piliečius“, – pridūrė grupuotė. Ivlino regiono administracijos aukšto rango pareigūnas Jeanas-Jacquesas Broto savo „Twitter“ žinutėje nurodė, kad per ataką Trapo mieste, esančiame maždaug už 30 km nuo Prancūzijos sostinės, saugumo pajėgos „neutralizavo“ užpuoliką, ir pridūrė, kad tas vyras mirė. Pranešime taip pat sakoma, kad užpuolikas nudūrė du žmones ir dar vieną sunkiai sužeidė. Susiję straipsniai: Vaizdo įraše – už teroristinius išpuolius Čečėnijoje atsakingi jaunuoliai IS vadovas naujame garso įraše ragina tęsti „džihadą“ Tačiau šio incidento motyvai lieka neaiškūs: vienas saugumo tarnybų šaltinis sakė naujienų agentūrai AFP, kad užpuolikas nužudė savo seserį ir motiną. Trape, viename iš Paryžiaus priemiesčių, gyvena apie 30 tūkst. žmonių. Visai netoli Versalio esantis Trapas žinomas dėl problemų, susijusių su skurdu, nusikalstamomis gaujomis ir radikaliojo islamo idėjomis. Čia gyvena didelė musulmonų bendruomenė, o maždaug 50 vietos gyventojų įtariami išvykę į Siriją ar Iraką ir prisijungę prie džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“, anksčiau AFP yra sakę saugumo šaltiniai.

