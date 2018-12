Michelis Delpuechas radijui RTL penktadienį sakė, kad saugumo pajėgos ketina dislokuoti tokias pačias pajėgas kaip ir praėjusį savaitgalį: maždaug 8 tūkst. pareigūnų ir 14 šarvuočių. Pasak M. Delpuecho, didžiausias skirtumas bus tas, kad patruliuos daugiau vandalus gaudančių pareigūnų grupių. Praėjusį savaitgalį vandalai siautėjo ir plėšikavo gatvėse Eliziejaus laukų rajone. Šią savaitę žuvo jau šeštas „geltonųjų liemenių“ protestų dalyvis, kurį prie kelio blokados partrenkė sunkvežimis. Nors valdžia ragina žmones nutraukti protestus, šalį krečiantis „geltonųjų liemenių“ judėjimas neatrodo silpstantis.

