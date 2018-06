Įtariamasis yra „ginkluotas ir laiko mažiausiai du žmones“, naujienų agentūrai AFP sakė vienas šaltinis, kuris pridūrė, kad „situacija gan paini“, bet neatrodo susijusi su terorizmu. „Remiantis mūsų pirminiais tyrimais, tai gali būti psichiškai nestabilus asmuo, kurio motyvai vis dar neaiškūs“, – nurodė kitas šaltinis teisėsaugoje. Prancūzijos intervencijos grupės BRI atstovas nurodė, kad su įtariamuoju deramasi. Incidentas prasidėjo apie 16 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku. Televizija BFM pranešė, kad vyriškis įsiveržė į vieno startuolio biurą Paryžiaus centre esančiame 10-e rajone. Mažiausiai vienas vyras buvo nesunkiai sužeistas per grumtynes su įkaitų paėmusiu asmeniu. Pasak policijos šaltinio, tam vyrui pavyko pabėgti prieš atvykstant BRI pareigūnams. Prancūzijoje galioja aukšto lygio parengtis po virtinės džihadistų atakų, įvykdytų per pastaruosius trejus metus. Naujausią išpuolį, per kurį žuvo vienas žmogus, praėjusį mėnesį Paryžiuje surengė peiliu ginkluotas vyras.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.