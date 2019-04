Atnaujinta 22.34 val.

Prie katedros ketina atvykti prezidentas Emmanuelis Macronas ir ministras pirmininkas Edouardas'as Philippe'as.

Un dispositif exceptionnel est mis en place pour éteindre l'incendie #NotreDame #Paris : 400 pompiers sont mobilisés. Évitez le secteur et suivez les consignes de @prefpolice. #HérosduQuotidien pic.twitter.com/hfKG8yFSvW — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 15, 2019





My heart goes out to Paris. Notre Dame is a symbol of our ability as human beings to unite for a higher purpose—to build breathtaking spaces for worship that no one person could have built on their own. I wish France strength and shared purpose as they grieve and rebuild. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 15, 2019

"Désolé mon fils, mais c'est pas tous les jours que Notre-Dame brûle", dit un père à son bébé qui s'impatiente, à deux mètres d'une femme en larmes, soufflant "faut qu'ils fassent quelque chose ! faut qu'ils fassent quelque chose !" #notredame pic.twitter.com/mPxIbGh8Vp — Jean Birnbaum (@JeanBirnbaum) April 15, 2019











Atnaujinta 22.30 val.

Paryžiaus merės pavaduotojas Emmanuelis Gregoire'as sakė televizijai BFM, kad smailė „susmuko vidun“, padarydama „milžiniškos žalos“. Pasak jo, darbininkai stengiasi „išgelbėti visus meno kūrinius, kuriuos galima išgelbėti“.

Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė AFP / Scanpix

„Viskas dega“, - sakė Dievo Motinos katedros atstovas. - Iš santvaros, kurios dalis yra XIX, o kita dalis - XIII amžiaus, nieko neliks. Ar liepsnos pasieks ir skliautus, saugančius katedrą, kol kas nežinoma. Gaisro mastai pragaištingi, vėjas pučia liepsnas Vakarų kryptimi.

Ugniagesių automobiliai iš viso Paryžiaus skubėjo į Sitė salą Senos viduryje, kurioje stovi katedra. Ugniagesiai paragino gyventojus vengti teritorijos, kad „būtų padaryta vietos ugniagesių automobiliams. Paryžiaus merė Anne Hidalgo kalbėjo apie „siaubingą gaisrą“. Ji tviteryje taip pat paragino žmones paisyti užtvarų.

Dievo Motinos katedra ryjama liepsnų. Visos tautos jausmai.

Nepaisant to, krantinėse ir ant tiltų susispietė daugybė smalsuolių. Daugelis jų fotografavo mobiliaisiais telefonais.

Vienas katedros atstovas sakė, kad liepsnos apėmė visas katedros stogą laikančias medines konstrukcijas ir kad jos tikriausiai bus visiškai sunaikintos.

„Viskas dega, iš karkaso nieko neliks“, – naujienų agentūrai AFP sakė atstovas Andre Finot.

Atnaujinta 21.48 val.

Paryžiuje ugniagesiai pirmadienį skuba gelbėti neįkainojamus meno kūrinius iš pirmadienį užsidegusios Švč. Dievo Motinos katedros, patyrusios "milžinišką žalą" įgriuvus jos smailei, pranešė Prancūzijos sostinės merės pavaduotojas Emmanuelis Gregoire'as.

Des pompiers sont en train d’évacuer des œuvres d’art tandis que celui-ci est seul devant la Rosace noircie par la suie. Les moyens sont énormes mais paraissent dérisoires devant la furie des flammes. La flèche est tombée. pic.twitter.com/qqZOuDCP01 — Nicolas Delesalle (@KoliaDelesalle) April 15, 2019

Vienas katedros atstovas sakė, kad liepsnos apėmė visas katedros vidaus medines konstrukcijas ir kad jos tikriausiai bus visiškai sunaikintos.

„Viskas dega“, - naujienų agentūrai AFP sakė atstovas Andre Finot.

Ugniagesių tarnyba nurodė, kad gaisras gali būti "potencialiai susijęs" su katedroje vykdytu 6 mln. eurų vertės smailės renovacijos projektu.

Atnaujinta 21.40 val.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį išreiškė „visos tautos jausmus“, matydamas Paryžiuje garsiąją Švč. Dievo Motinos katedrą apėmusį didžiulį gaisrą ir pastato smailės griūtį.





„Dievo Motinos (katedra) ryjama liepsnų. Visos tautos jausmai, – per „Twitter“ parašė valstybės vadovas.

Kaip ir visi mano tėvynainiai, liūdžiu matydamas, kaip šį vakarą dega dalis mūsų.

„Kaip ir visi mano tėvynainiai, liūdžiu matydamas, kaip šį vakarą dega dalis mūsų“, – pridūrė jis ir išreiškė solidarumą su „visais katalikais ir visais prancūzais“.

Atnaujinta 21.26 val.

Paryžiaus centre esančioje gotikinės Švč. Dievo Motinos katedros smailė nugriuvo.

Paryžiaus merės pavaduotojas Emmanuelis Gregoire'as transliuotojui „BFM Paris“ sakė, kad smailė „susmuko vidun“, padarydama „milžiniškos žalos“. Pasak jo, darbininkai stengiasi „išgelbėti visus meno kūrinius, kuriuos galima išgelbėti“.

Kol kas neaišku, ar per šį incidentą nukentėjo žmonių.

Nelaimė įvyko Prancūzijai besiruošiant švęsti Velykas.

Atnaujinta 21.10 val.

Vienas katedros atstovas sakė, kad gaisras įsiplieskė apie 18 val. 50 min. vietos (19 val. 50 min. Lietuvos) laiku.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per „Twitter“ išreiškė susirūpinimą dėl šio „šiurpaus“ įvykio ir pasiūlė liepsnoms malšinti panaudoti priešgaisrinius orlaivius.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

„Labai šiurpu stebėti didžiulį gaisrą Dievo Motinos katedroje Paryžiuje. Galbūt jam užgesinti būtų galima panaudoti skraidančius vandennešius. Būtina veikti greitai!“ – rašė jis.

Šimtai žmonių susirinko ant Paryžiaus tiltų ir stebėjo besivystantį incidentą; daugelis filmavo išmaniaisiais telefonais, pasakojo vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas.

Papildyta 21.02 val.

Dėl Paryžiaus Dievo Motinos katedrą apėmusio gaisro Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atšaukė planuotą savo kalbą per televiziją. Tai vakare pranešė Eliziejaus rūmų atstovas.

Buvo planuota, kad E. Macronas pirmadienį per televiziją kreipsis į tautą ir, praėjus penkiems mėnesiams nuo „geltonųjų liemenių“ protestų pradžios, paskelbs apie naujas lengvatas prancūzams.

Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė Reuters / Scanpix

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir didžiuliai dūmų debesys, kylantys virš vieno lankomiausių Europos architektūros paminklų.

Policija kol kas incidento nekomentuoja.

Agentūros AFP informacija, gaisras gali būti susijęs su renovacijos darbais. Gaisras pastebėtas 18.50 val. Paryžiaus policija paprašė praeivių vengti teritorijos, kad galėtų laisvai privažiuoti gelbėjimo tarnybos.

AFP reporterio teigimu, milžiniškos liepsnos sunaikino dalį stogo.

Paryžiaus merė Anne Hidalgo tviteryje rašė: „Dievo Motinos katedroje liepsnoja siaubingas gaisras. Ugniagesiai mėgina sukontroliuoti liepsnas“. Ji paprašė netrukdyti gelbėtojams dirbti.

Dievo Motinos katedra yra viena pagrindinių Paryžiaus turistų atrakcijų, kasmet ją aplanko milijonai žmonių. Katedra stovi miesto širdyje Sitė saloje. Jos istorija siekia XII amžiaus vidurį. Kol katedra buvo pastatyta, praėjo beveik 200 metų. Gotikinio stiliaus Dievo Motinos katedra yra 127 metrų ilgio, 40 metrų pločio ir iki 33 metrų aukščio.

Have just come away from the bank of the Seine after the spire fell as I can’t bear to watch any more. Fearful for anyone close to the flames, and aghast that centuries of history & beauty could disappear into smoke so fast pic.twitter.com/yxIVBz9RAn — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) April 15, 2019





Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019