Atnaujinta 21.48 val.

Paryžiuje ugniagesiai pirmadienį skuba gelbėti neįkainojamus meno kūrinius iš pirmadienį užsidegusios Švč. Dievo Motinos katedros, patyrusios "milžinišką žalą" įgriuvus jos smailei, pranešė Prancūzijos sostinės merės pavaduotojas Emmanuelis Gregoire'as.



Vienas katedros atstovas sakė, kad liepsnos apėmė visas katedros vidaus medines konstrukcijas ir kad jos tikriausiai bus visiškai sunaikintos.

„Viskas dega“, - naujienų agentūrai AFP sakė atstovas Andre Finot.

Ugniagesių tarnyba nurodė, kad gaisras gali būti "potencialiai susijęs" su katedroje vykdytu 6 mln. eurų vertės smailės renovacijos projektu.

Atnaujinta 21.40 val.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį išreiškė „visos tautos jausmus“, matydamas Paryžiuje garsiąją Švč. Dievo Motinos katedrą apėmusį didžiulį gaisrą ir pastato smailės griūtį.

„Dievo Motinos (katedra) ryjama liepsnų. Visos tautos jausmai, – per „Twitter“ parašė valstybės vadovas.

„Kaip ir visi mano tėvynainiai, liūdžiu matydamas, kaip šį vakarą dega dalis mūsų“, – pridūrė jis ir išreiškė solidarumą su „visais katalikais ir visais prancūzais“.

Atnaujinta 21.26 val.

Paryžiaus centre esančioje gotikinės Švč. Dievo Motinos katedros smailė nugriuvo.

Paryžiaus merės pavaduotojas Emmanuelis Gregoire'as transliuotojui „BFM Paris“ sakė, kad smailė „susmuko vidun“, padarydama „milžiniškos žalos“. Pasak jo, darbininkai stengiasi „išgelbėti visus meno kūrinius, kuriuos galima išgelbėti“.

Kol kas neaišku, ar per šį incidentą nukentėjo žmonių.

Nelaimė įvyko Prancūzijai besiruošiant švęsti Velykas.

Atnaujinta 21.10 val.

Vienas katedros atstovas sakė, kad gaisras įsiplieskė apie 18 val. 50 min. vietos (19 val. 50 min. Lietuvos) laiku.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per „Twitter“ išreiškė susirūpinimą dėl šio „šiurpaus“ įvykio ir pasiūlė liepsnoms malšinti panaudoti priešgaisrinius orlaivius.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!