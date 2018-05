Jo tėvai buvo suimti, pridūrė jis. Užpuoliką, šaukusį „Allahu Akbar“ (Dievas visų didžiausias), nukovė policija. Pareigūnai vykdo teroristinį tyrimą. Kas įvyko? Prieš pat 21 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku peiliu ginkluotas užpuolikas surengė ataką Paryžiaus centrinėje Monsigny gatvėje, esančioje netoli operos rūmų. Šioje vietoje gausu restoranų, barų ir turistų lankomų objektų. Du įvykio liudininkai ir vienas teisminis šaltinis nurodė, kad tas vyras per ataką šaukė „Allahu Akbar“ (Dievas visų didžiausias). Dauguma liudininkų sakė, kad paryžiečiams suvokus, kad galbūt vyksta teroro išpuolis, kilo panika. Prancūzijos sostinę pastaraisiais metais sukrėtė kelios gyvybių pareikalavusios džihadistų atakos. „Primdamas užsakymus pamačiau jauną panikuojančią moterį, bandančią įeiti į restoraną“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo vieno korėjiečių restorano padavėjas Jonathanas (Džonatanas). Ta moteris kraujavo, o už jos buvo užpuolikas. Pasak įvykio liudininko, kažkoks jaunuolis bandė gintis nuo užpuoliko, tačiau šis pabėgo. „Užpuolikas įsiveržė į parduotuvių gatvę; mačiau jį laikant peilį savo rankoje, – sakė padavėjas. – Jis atrodė išprotėjęs.“ Kas nukentėjo? Pasak šaltinių, susipažinusių su įvykio aplinkybėmis, tas vyras aukas gatvėje rinkosi atsitiktiniu būdu. Per išpuolį nužudytam vyrui buvo apie 30 metų. 34 metų vyriškis ir 54 metų moteris patyrė sunkių sužalojimų ir buvo nugabenti į ligoninę. 26 metų moteris ir 31 metų vyras buvo nesunkiai sužeisti. Prancūzijos vidaus reikalų ministras Gerard'as Collombas (Žeraras Kolonas) žurnalistams sakė, kad sužeistųjų gyvybėms pavojus negresia. „Ką tik mačiau žmogų, kuris buvo sunkiausiai sužeistas; jai jau geriau, ji išgelbėta“, – teigė ministras. Kaip sureagavo policija? Šalies ministras pirmininkas Edouard'as Philippe'as (Eduaras Filipas) sakė, kad policija į įvykio vietą atvyko „per penkias minutes“ nuo atakos pradžios. Devyniomis minutėmis vėliau užpuolikas buvo negyvas, pridūrė premjeras. Šaltinis iš policijos AFP sakė, kad vienas pareigūnas bandė sulaikyti užpuoliką elektros šoko prietaisu, tačiau jam nepavyko to padaryti. Tuomet kitas policininkas ginkluotą asmenį nušovė. „Dėl (policijos) reakcijos greičio akivaizdžiai išvengta daugiau aukų“, – pareiškė E. Philippe'as. Kas žinoma apie užpuoliką? Vienas prancūzų teisminis šaltinis nurodė, kad užpuolikas 1997 metais gimė Čečėnijoje, o jo tėvai buvo sulaikyti. Pasak pareigūno, išpuolį surengęs vaikinas turėjo Prancūzijos pilietybę. Daugiau informacijos apie jo tapatybę neskelbiama. Vienas šaltinis AFP sakė, kad per ataką rudaplaukis užpuolikas su barzda dėvėjo juodas sportines kelnes. Pareigūnai tiria šią ataką kaip teroro aktą, nes užpuolikas šaukė „Allahu Akbar“; šią frazę dažnai vartoja džihadistai, rengiantys smurtinius išpuolius. Atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS), pranešė džihadistų veiklą internete stebinti Jungtinių Valstijų organizacija „SITE Intelligence Group“, tačiau daugiau to įrodymų nepateikiama.

