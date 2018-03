Tokios sankcijos potencialiai gali sukelti jau antrą prekybos karą per kelis mėnesius. Baltųjų rūmų atstovas Rajas Shahas agentūrai AFP sakė, kad D. Trumpas paskelbs apie sankcijas po atlikto „tyrimo dėl Kinijos valstybės vadovaujamų rinkos iškraipymo pastangų, kuriomis siekiama priversti ir spausti atiduoti bei vogti JAV technologijas bei intelektinę nuosavybę“. Pekinas jau perspėjo D. Trumpo administraciją dėl tokio žingsnio ir paragino nesielgti „emocingai“. Apie sankcijas Kinijai Baltieji rūmai numato paskelbti praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai po trumpų diskusijų buvo nuspręsta įvesti didelius importo muitus plienui ir aliuminiui. Dėl tokio sprendimo net atsistatydino JAV prezidento patarėjas ekonomikos klausimais Gary Cohnas. Susiję straipsniai: JAV Kongresui pasiūlytas įstatymo projektas dėl pasipriešinimo užsienio propagandai Kinijos lyderis sveikinimo žinutėje Putinui džiaugiasi kaip niekada gerais šalių ryšiais Tačiau impulsyvus Amerikos prezidentas neketina nusileisti. JAV prekybos atstovas Robertas Lighthizeris neseniai pasiūlė 30 mlrd. JAV dolerių priemonių prieš Kiniją paketą. D. Trumpas, kaip teigiama, kol kas sutiko bent jau dėl tokios vertės priemonių, nes mėgina įgyvendinti savo rinkiminius pažadus kovoti su prekybos iškraipymais, dėl kurių esą amerikiečiai netenka darbo. JAV prekybos su Kinija deficitas praėjusiais metais pasiekė rekordinį lygį – 375 mlrd. JAV dolerių. Tačiau Jungtinių Valstijų eksportas į šią Azijos šalį taip pat buvo rekordinis. Vašingtonas jau seniai kaltina Pekiną verčiant JAV kompanijas perduoti komercinės informacijos ir intelektinės nuosavybės mainais į galimybę užsiimti veikla Kinijoje.











