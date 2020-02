Apleistas 77 metų ilgio krovininis laivas „MV Alta“ užplaukė ant uolų šalia Balikotono gyvenvietės netoli Korko, antro didžiausio Airijos miesto, užbaigdamas ilgus mėnesius trukusią savo kelionę.

Apleistą laivą ant netoli žvejų kaimelio Ballycotton esančių uolų pastebėjo praeivis.

„Toks atvejis pasitaiko tik kartą iš milijono“, – pareiškė vietos jūrų gelbėjimo tarnybos viršininkas Johnas Tattanas.

Kaimelio Karališkosios nacionalinės jūrų gelbėjimo tarnybos vadovas laikraščiui „Irish Examiner“ sakė, kad „dar nebuvo matęs nieko panašaus“.

Savo „odisėją“ laivas pradėjo 2018 metų rugsėjo mėnesį, kai plaukdamas iš Graikijos į Haitį sugedo Atlanto viduryje.

Dešimt laivo įgulos narių laive praleido 20 dienų. Per tą laiką su Tanzanijos vėliava plaukiojantis „MV Alta“ dreifuodamas nuplaukė 2 220 kilometrų ir pasiekė Bermudos pietrytinę pakrantę, kur laivo įgulą paėmė JAV pakrančių apsaugos kateris.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY