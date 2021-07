Dubajaus valstybinio žiniasklaidos biuro „Twitter“ pranešime sakoma, kad gauta pranešimų apie gaisrą laive, esančiame Džebel Ali uoste. Vėlesniuose pranešimuose nurodoma, kad ugniagesiams liepsnas jau pavyko suvaldyti ir kad žmonės per šį incidentą nenukentėjo.

Sprogimo padaryta žala uostui ir kroviniams kol kas nežinoma.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti nakties dangų nušvietęs didžiulis ugnies kamuolys.

Įvykio liudininkai pasakojo, kad apie 23 val. 45 min. vietos (22 val. 45 min. Lietuvos) laiku nugriaudėjusio sprogimo banga supurtė pastatus visame mieste ir buvo juntama net už 25 kilometrų.

Vienas naujienų agentūros AP žurnalistas sakė, kad sprogimas smarkiai sudrebino langų stiklus jo bute.

Džebel Ali uostas Dubajuje yra didžiausias Vidurio Rytuose ir vienas didžiausių pasaulyje. Per jį gabenama daug krovinių iš Indijos, Afrikos ir Azijos. Logistikos grupės „DP World“ valdomame uoste yra keturi didžiuliai konteinerių terminalai, galintys priimti vienus didžiausių laivų pasaulyje.

Any of my Dubai contacts who heard that explosion…. It was an oil tanker docked at Jebel Ali port #Dubai pic.twitter.com/xBLstKTfVx — David Hood (@DavidJamesHood) July 7, 2021