Policija teigia, kad 77 metų moteris savo apleistame ir šiukšlėmis užverstame bute daugiau nei 30 metų laikė savo mirusios motinos palaikus.

Pareigūnai palaikus rado gulinčius ant sofos šalia religinės ikonos. Į butą Ukrainos Mykolajyvo mieste jie atvyko gavę susirūpinusių kaimynių pranešimų. Mirusiosios palaikai buvo aprengti balta suknele, o galva pridengta nuometu, moteris mūvėjo žalias kojines ir buvo apauta mėlynais bateliais.

Gyvajai buto šeimininkei (irgi garbaus amžiaus) paralyžiuotos abi kojos. Ją policijos pareigūnai rado sėdinčią ant grindų, moteriai skubiai reikėjo medikų pagalbos.

Woman Found Living With Her Mummified Mother For More Than 30 Years; The Flat Was Covered In Rubbish https://t.co/CAkFFDcZgq pic.twitter.com/OOCj0OlHmm

— Bombay Informer (@bombayinformer) February 27, 2018