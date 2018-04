Mažiausiai penki kariai žuvo per patikrinimo posto vakarinėje Faros provincijoje užpuolimą, sakė provincijos gubernatoriaus atstovas Mohammadas Naseras Mehri.

Dar du kariai per šią ataką Bala Buluko rajone buvo sužeisti. Pasak M. N. Mehri, per kelias valandas trukusį mūšį buvo nukauti šeši ir sužeisti dar trys Talibano kovotojai.

„Atvyko pastiprinimas ir šiuo metu padėtis kontroliuojama“, – pridūrė jis.

Anksčiau antradienį sukilėliai rytinėje Gazni provincijoje nužudė mažiausiai keturis ir sužeidė dar septynis policininkus.

Talibanas taikėsi į vietos policijos saugumo postą Džagatu rajone, sakė provincijos gubernatoriaus atstovas Arifas Noori. Pasak jo, susišaudymas truko kelias valandas, o talibai naudojo artileriją ir granatsvaidžius.

Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas judėjimo vardu prisiėmė atsakomybę už abu šiuos išpuolius. Jis sakė, kad per ataką Faroje Talibanas paėmė į nelaisvę du afganų karius, bet afganų kariškiai to kol kas nepatvirtino.

Vėliau antradienį du policininkai žuvo, o šeši kariai buvo sučiupti per patikrinimo postų užpuolimus vakarinėje Badgiso provincijoje, sakė provincijos tarybos narys Mohammadas Naseras Nazari.

Jis kaltino Talibaną ir sakė, kad sukilėliai įsiveržė į kelis policijos ir kariškių patikrinimo postus Kadiso rajone, bet paskui atvyko pastiprinimas ir situacija buvo suvaldyta.

Pastarosios dienos Afganistane buvo itin kruvinos. Sveikatos apsaugos ministerija antradienį pranešė, kad žmonių, žuvusių per siaubingą „Islamo valstybės“ (IS) mirtininko išpuolį sostinėje, skaičius padidėjo iki 60, nes ligoninėje mirė dar trys sužeistieji.

Ministerija taip pat sakė, kad per sekmadienio išpuolį prieš rinkėjų registracijos centrą Kabule sužeistų žmonių dabar yra 130. Toks skaičius buvo gautas surinkus visus duomenis, taip pat ir iš privačių ligoninių, į kurias sužeistieji po sprogimo buvo vežami perpildžius valstybines ligonines.

Be to, pirmadienį per Talibano atakas vakarų Afganistane žuvo 18 karių ir policininkų.