Paragvajuje per antivyriausybinę manifestaciją vienas žmogus žuvo, mažiausiai 18 buvo sužeisti

Leidinio žiniomis, žuvusysis buvo sužeistas į krūtinę šaltuoju ginklu. Jo mirties aplinkybės dar nežinomos.

Policija pareiškė, kad per susirėmimus nukentėjo 12 pareigūnų. Be to, vienos iš Asunsjono ligoninių direktorius Agustínas Saldívaras pranešė apie šešis nukentėjusiuosius, kurie buvo atgabenti į medicinos įstaigą dėl įvairių traumų. Kai kurie iš jų buvo sužeisti guminėmis kulkomis, kurias naudojo policininkai.

Įnirtingi susirėmimai kilo per taikią manifestaciją prieš vyriausybės politiką. Protesto akcijos neorganizavo nė viena partija, informaciją apie ją šalies piliečiai platino socialiniuose tinkluose. Eitynių dalyviai kaltino vyriausybę korupcija, kritikavo nepakankamas valdžios priemones kovoje su koronaviruso pandemija ir jos sukelta ekonomikos krize.