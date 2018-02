Įtakingas partijos nacionalinis vykdomasis komitetas (NEC), turintis 107 narius, po viešbutyje šalia Pretorijos 13 valandų trukusių diskusijų galiausiai priėmė sprendimą „atšaukti“ J. Zumą iš valstybės vadovo pareigų, skelbia trys nepriklausomos vietos žiniasklaidos priemonės. „Prireikė 13 sunkių valandų, tačiau galiausiai ANC nacionalinis vykdomasis komitetas nusprendė atšaukti prezidentą Jacobą Zumą iš valstybės vadovo posto“, – rašo laikraštis „The Times“, remdamasis neįvardijamais šaltiniais. Kitos žiniasklaidos priemonės praneša, kad valdančioji partija parašys J. Zumai ir nurodys palikti PAR – pažangiausios Afrikos ekonomikos – prezidento postą. Pats J. Zuma prašė leisti jam dar kelis mėnesius eiti savo pareigas. Kol kas joks oficialus pareiškimas šiuo klausimu nepaskelbtas. Susisiekti su ANC pareigūnais, kad šie patvirtintų žiniasklaidos pranešimus, kol kas nepavyko. ANC komitetas gali „atšaukti“ valstybės vadovą, tačiau konstitucija jo neįpareigoja paklusti ir atsistatydinti. Visgi tokiu atveju prezidentas greičiausiai bus atstatydintas, parlamentui artimiausiu metu per balsavimą pareiškus jam nepasitikėjimą.

