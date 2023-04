„Prezidentūra nori paaiškinti, kad PAR tebėra Romos statutą pasirašiusi šalis (...) padaryta klaida pateikiant komentarus per valdančiosios Afrikos nacionalinio kongreso (ANC) partijos surengtą spaudos konferenciją“, – sakoma vėlai vakare paskelbtame C. Ramaphosos biuro pranešime.

Anksčiau antradienį per spaudos konferenciją C. Ramaphosa sakė, kad jo partija ANC nusprendė, jog PAR turėtų pasitraukti iš TBT, praėjusį mėnesį išdavusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį.

TBT arešto orderis reiškia, kad Pretorija, šiais metais surengsianti Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir PAR bloko viršūnių susitikimą, turės sulaikyti atvykusį V. Putiną.

Atsakydamas į žurnalisto klausimą per bendrą su viešinčiu Suomijos prezidentu Sauli Niinisto spaudos konferenciją C. Ramaphosa sakė, kad tokį sprendimą priėmė ANC ir kad PAR „būtų protinga pasitraukti iš TBT“. Prieš tai per susitikimą su žiniasklaida ANC pareiškė, kad PAR pasitraukimo iš TBT klausimas buvo iškeltas per savaitgalį vykusį partijos vykdomosios tarybos susitikimą. ANC generalinis sekretorius Fikile Mbalula sakė, kad „TBT tarnauja ne visų, o tik kelių valstybių interesams“.

Prezidentūra apgailestavo, kad C. Ramaphosa „klaidingai patvirtino panašią poziciją“.