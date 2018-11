Incidentas įvyko aštuntajame regiono magistrato teismo pastato aukšte, nagrinėjant įtariamojo ir jo žmonos skyrybų bylą, pranešė vietos žiniasklaida. „Maždaug 11 valandą... įtariamasis šovė į žmoną ir jos brolį; šie abu iškart mirė“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė pulkininkė Thembeka Mbele. Nušovęs žmoną ir svainį įtariamasis nukreipė ginklą į save, bet liko gyvas. „Jis taip pat bandė nusižudyti ir buvo nuvežtas į ligoninę, jo būklė kritinė“, – sakė atstovė. Vienas vietos reporteris pranešė, kad abi aukos buvo teismo salės lankytojų galerijoje. PAR interneto laikraštis „TimesLive“ pranešė, kad aiškiai sukrėsti teismo darbuotojai, įskaitant klerkus ir vertėjus, buvo išlydėti iš pastato. PAR teismuose paprastai laikomasi griežtų saugumo priemonių: lankytojai ir darbuotojai turi praeiti pro metalo detektorius, o visi krepšiai tikrinami rentgeno aparatais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.