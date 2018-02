„Paprašėme vyriausiojo drausmintojo rytoj parlamente surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo... kad prezidentas Zuma būtų pašalintas (iš posto)“, – žurnalistams sakė ANC vyriausiasis iždininkas Paulas Mashatile. Pats J. Zuma trečiadienį pareiškė, kad ANC pastangos jį nuverstis yra nesąžiningos ir pridūrė, kad partija nepateikė jokių priežasčių, kodėl jis turėtų atsistatydinti. "Labai nesąžininga mano atžvilgiu, kas yra keliamas šis klausmas, - prezidentas sakė netikėdai sutikęs duoti interviu vienai televizijai. - Niekas niekada nepateikė jokių priežasčių. Niekas nesako, ką aš padariau."

