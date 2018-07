Skelbiama, kad nukentėjo mažiausiai 19, žuvo vienas žmogus.

Lėktuvas nukrito netoli Wonderbomo oro uosto, Pretorijoje. Medicinos tarnyba ER24 skelbia, kad mažiausiai vienas žmogus - kritinės būklės. Vietos žiniasklaida skelbia, kad lėktuvas galėjo nukristi besileisdamas. Liudininkų teigimu, prieš avariją iš lėktuvo uodegos sklido juodi dūmai, tai galėjo lemti variklio gedimas.

„Medikai iš ER24 ir kitų tarnybų dirba lėktuvo avarijos vietoje Vonderbume Pretorijoje, – sakė ER24 atstovas Russellas Meiringas. – Yra 19 sužeistųjų; sužeidimai įvairūs, nuo nedidelių iki kritinių.“

Atstovas pridūrė, kad kol kas nėra patvirtintų žūties atvejų.

Nuotraukose iš incidento vietos matyti į kelias dalis subyrėjęs lėktuvas, greitosios pagalbos medikai, padedantys evakuoti žmones iš lėktuvo ir teikiantys pagalbą, ugniagesiai, gesinantys rūkstančias nuolaužas.

Ant lėktuvo yra užrašas „Martin's Air Charter“, bet kol kas nėra informacijos apie šią oro bendrovę.

„Galiu tik patvirtinti, kad taip, yra lėktuvas, sudužęs... Moloto kelyje“, – AFP sakė vietos administracijos gelbėjimo tarnybų atstovas Johanas Pieterse.

BREAKING NEWS: Plane crash in Pretoria, more details to follow. Pic: @EMER_G_MED pic.twitter.com/oKKitEt9JW — SABC News Online (@SABCNewsOnline) July 10, 2018

BREAKING: Plane crashes in Pretoria, South Africa. No word on injuries or fatalities at this point. pic.twitter.com/OxYCfL1nPm— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) July 10, 2018