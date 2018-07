1954 metais pastatytas lėktuvas „Convair-340“ turėjo netrukus skristi į netoli Nyderlandų Lelistado miesto esantį aviacijos muziejų „Aviodrome“. Pranešama, kad tas orlaivis buvo renovuotas viename nedideliame aerodrome Pretorijoje PAR. Lėktuvas nukrito apie 5 km į rytus nuo aerodromo. Orlaivis pataikė ant nedidelio fabriko pastato; buvo sunkiai sužeisti du jame buvę asmenys. Nuotraukose iš incidento vietos matyti į kelias dalis subyrėjęs lėktuvas, greitosios pagalbos medikai, padedantys evakuoti žmones iš lėktuvo ir teikiantys pagalbą, ugniagesiai, gesinantys rūkstančias nuolaužas. „Lėktuve buvo 19 keleivių, tarp jų pilotas ir inžinierius“, – naujienų agentūrą AFP informavo vietos administracijos gelbėjimo tarnybų atstovas Johanas Pieterse. „Lėktuvo kabinoje buvo vienas žuvusysis; nežinome, ar tai buvo pilotas, ar inžinierius. Turime apie 20 pacientų, jų sužeidimai įvairūs, nuo sunkių iki kritinių; du iš jų buvo sužeisti ant žemės“, – sakė jis. Medicinos tarnyba ER24 patvirtino, kad per nelaimę žuvo vienas asmuo. „Smarkiai sukrėtusi“ nelaimė Nyderlandų teminis parkas „Aviodrome“ savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad jo komandą „smarkiai sukrėtė“ ši nelaimė. Lėktuvas, kurio liepos 23-ąją buvo laukiama tame parke, „sudužo Pietų Afrikoje kildamas bandomajam skrydžiui“, sakė „Aviodrome“ atstovai. Jie nurodė, jog „Convair-340“ buvo JAV pastatytas keleivinis orlaivis, galintis skraidinti 44 žmones. „Šiuo metu nesame tikri, kas įvyko, – iš Hagos AFP sakė „Aviodrome“ rinkodaros vadovė Rosella Passier. – Žinome tik tiek, kad netrukus po pakilimo lėktuvas susidūrė su problemomis ir sudužo.“ Vėliau šią savaitę tas orlaivis turėjo išskristi į Nyderlandus. Planuota, kad jis turėjo skristi per Egiptą, Kroatiją ir Austriją. Ant lėktuvo yra užrašas „Martin's Air Charter“. Šios kompanijos atstovas sakė neturįs jokios informacijos apie orlaivį ar nelaimę. „Aviodrome“ tinklalapyje skelbiama, jog tam, kad „Convair-340“ galėtų skristi, ir jo dalims planuotai kelionei į Europą įsigyti buvo išleista 350 tūkst. eurų. Nyderlandų naujienų agentūra ANP pranešė, kad šis orlaivis iš PAR turėjo išskristi maždaug ketvirtadienį. „Aviodrome“ yra vienas didžiausių Nyderlandų teminių parkų. Jame lankytojai gali iš arti apžiūrėti įvairius orlaivių modelius, įskaitant „Boeing 747“ ir sovietų laikų naikintuvą „MiG-21“ PAR civilinės aviacijos administracijos atstovas Kabelo Ledwaba informavo, kad į nelaimės vietą yra išvykę jos tyrėjai. Kiek vėliau laukiama administracijos pareiškimo. BREAKING NEWS: Plane crash in Pretoria, more details to follow.

Pic: @EMER_G_MED pic.twitter.com/oKKitEt9JW— SABC News Online (@SABCNewsOnline) July 10, 2018 BREAKING: Plane crashes in Pretoria, South Africa. No word on injuries or fatalities at this point. pic.twitter.com/OxYCfL1nPm— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) July 10, 2018











113 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.