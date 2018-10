Jungtinių Valstijų geologijos tarnyba (USGS) nurodė, kad 6 val. 48 min. vietos (trečiadienį 20 val. 48 min. Lietuvos) laiku pasklidusių požeminių smūgių epicentras buvo maždaug už 125 km į rytus nuo Kimbės miesto. Drebėjimo židinys buvo apie 40 km gylyje. Prieš pagrindinį smūgį ir po jo buvo užfiksuota silpnesnių, kurių magnitudė siekė iki 6,2 balo. Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras paskelbė, kad galėjo susidaryti pavojingų bangų ir paskelbė perspėjimą pakrančių teritorijoms iki 300 km spinduliu nuo epicentro. Tačiau vėliau pavojus buvo atšauktas. „Remiantis visais turimais duomenimis, šio žemės drebėjimo cunamių pavojus dabar jau praėjo“, – nurodė tarnyba. Papua Naujosios Gvinėjos nacionalinis nelaimių padarinių likvidavimo biuro atstovas sostinėje Port Morsbyje sakė, kad pranešimų apie kokią nors žemės drebėjimo padarytą žalą kol kas nebuvo, bet paprastai tokia informacija tarnybas pasiekia tik po kelių valandų. Port Morsbyje veikiančios šalies Geofizikos observatorijos direktoriaus pavaduotojas Chrisas McKee sakė, kad požeminiai smūgiai veikiausiai buvo mažiau intensyvūs negu rodė pirminiai pranešimai. Jis sakė, kad mėginama susisiekti su vietos tarnybomis Naujojoje Britanijoje ir išsiaiškinti ar drebėjimas padarė kokios nors žalos. USGS tinklalapyje sakoma, kad šio seisminio įvykio „aukų ir žalos tikimybė maža“. Papua Naujoji Gvinėja priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno ugnies žiedui – dideliu seisminiu ir vulkaniniu aktyvumu pasižyminčiai zonai ties tektoninių plokščių susidūrimo riba. Vasarį šalies kalnuotame regione įvykęs 7,5 žemės drebėjimas pareikalavo mažiausiai 125 žmonių gyvybių, atkirto nuo pasaulio daug kaimų ir sugadino elektros tinklus.

