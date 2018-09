Buvęs Baltųjų rūmų atstovas spaudai tęsia tradiciją ir socialiniame tinkle „Twitter“ pasakoja apie siaubą, kilusį 2001 m. rugsėjo 11 d., kai į Pasaulio prekybos centrą ir Pentagoną buvo nukreipti lėktuvai, sukėlę 3 tūkst. žmonių gyvybių pareikalavusią tragediją.

Antradienį jis publikavo kelių nuotraukų koliažą su prierašu: „Štai ką reiškė būti su Prezidentu tame pačiame lėktuve“:

Here's a scence of what it was like in the President's cabin: pic.twitter.com/eDWgbCFJwO— Ari Fleischer (@AriFleischer) September 11, 2018