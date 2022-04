Tai įvyko pačioje invazijos pradžioje. vasario 24 d. rusai du kartus bandė šturmuoti kompleksą.

Netrukus paaiškėjo, kad prezidentūra nėra pati saugiausia vieta. Kariškiai pranešė V. Zelenskiui, kad Rusijos smogikų būriai parašiutais nusileido į Kyjivą, kad nužudytų ar sučiuptų jį ir jo šeimą. „Prieš tą vakarą tokius dalykus buvome matę tik filmuose“, – sakė prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.

Prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius žurnalui pasakojo, kad V. Zelenskis tada buvo raginamas vykti į saugią vietą, esančią toli nuo sostinės.

Prezidentui ir jo padėjėjams buvo išdalintos neperšaunamos liemenės ir automatiniai šautuvai, tačiau ne visi mokėjo jais naudotis.

„Tai buvo absoliutus beprotnamis“, – prisiminė O. Arestovičius.

Prezidentas atsisakė išvykti, nors jo šeima buvo išvežta į saugesnę vietą. Antrą vakarą jis filmavosi lauke, kad parodytų Ukrainos žmonėms, jog vis dar yra Kyjive.

O. Arestovičius taip pat sakė, kad V. Zelenskis kovo pradžioje vyko į frontą, pasiimdamas tik nedidelę apsaugos komandą.

V. Zelenskio atvaizdas spausdinamas ant naujausio žurnalo „Time“ numerio žurnalo. Numeris bus parduodamas gegužės 9 d. Leidinio korespondentas Simonas Schusteris balandį dvi savaites praleido kartu su V. Zelenskiu Kyjive ir išsamiai pasakoja, kaip pasikeitė V. Zelenskio gyvenimas per du karo mėnesius.

TIME's new cover: Over two weeks in April @shustry went inside Volodymyr Zelensky's compound for a look at how the Ukrainian President and his top advisers are experiencing the war https://t.co/9bmZXfvy8e pic.twitter.com/4PAxf97eNM