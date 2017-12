„Per dieną teisėsauga užfiksavo per 30 anoniminių skambučių apie sprogimo grėsmes viešosiose miesto vietose. Buvo evakuota per 15 tūkst. žmonių“, – pranešė šaltinis. Pasak jo, gauta pranešimų apie neva užminuotus 22 prekybos centrus, Kursko, Kijevo bei Jaroslavlio geležinkelio stotis ir kelis universitetus. „Taip pat gautas pranešimas apie sprogimo grėsmę Raudonojoje aikštėje. Iš aikštės teritorijos buvo evakuoti 300 žmonių“, – sakė šaltinis. Rusijos Federalinė apsaugos tarnyba „Interfax“ nurodė, kad gavo pranešimų apie užminuotą prekybos centrą GUM. Pareigūnai patikrino šią informaciją, bet jai nepasitvirtinus į prekybos centrą jau įleidžiami jo darbuotojai. Be kita ko, iš viešbučio „Kosmos“ buvo evakuota apie 1 500 žmonių, sakė šaltinis, tačiau „Interfax“ dar negavo oficialaus šios žinios patvirtinimo.











