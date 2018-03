Oro bendrovės „Southwest Airlines“ 3562-ojo reiso lėktuvas pakilo iš Arizonos miesto Finikso sekmadienio vakarą ir skrido į Dalaso Lav Fildo oro uostą Teksase. Praėjus valandai įgula užuodė neįprastą kvapą piloto kabinoje, rašoma bendrovės pareiškime.

Pasak keleivių, iš ventiliacijos angų sklido karštas oras, o netrukus įgula liepė pasiruošti avariniam nusileidimui.

„Artimiesiems išsiunčiau keletą žinučių, kurių tikrai niekam nepalinkėčiau siųsti“, – sakė keleivis Brandonas Coxas.

Anot jo, teko šokti nuo lėktuvo sparno, iš maždaug pusantro metro aukščio.

„Labai stipriai trenkiausi į žemę. Mane tiesiog pribloškė, kad man teko tiesiog nušokti nuo lėktuvo sparno“, – sakė jis.

Jis įkėlė į socialinį tinklą „Twitter“ vaizdo įrašą, kur matyti žmonės, paliekantys lėktuvą išskleistomis avarinėmis čiuožynėmis per kitus išėjimus. Taip pat girdėti įgulos nario šauksmas: „Tuoj pat pasitraukite nuo lėktuvo!“

VIDEO: Passengers evacuate PHX-DALLAS Southwest Airlines flight after emergency landing in Albuquerque. First responders shout to drop phones and get away from the plane. pic.twitter.com/Cr4cbKRe3i

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) March 12, 2018