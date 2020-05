„Šalyje per parą nustatyti 2 346 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai, bendras infekuotųjų skaičius pasiekė 126 949“, - cituoja jį naujienų agentūra ISNA. Pastarąjį kartą per 24 valandas nustatytų naujų užsikrėtimo atvejų skaičius Irane viršijo 2,3 tūkstančio balandžio 5 d.

Pasak pareigūno, per parą mirė 64 žmonės, užsikrėtę koronavirusu, bendras mirčių skaičius išaugo iki 7 183.

Ministerijos atstovas informavo, kad Irane iki šiol pasveiko 98 808 žmonės. Šalyje atlikta 731 213 testų dėl koronaviruso.



Iki gegužės 2 d. Irane buvo pastebima naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų mažėjimo tendencija. Oficialiais duomenimis, daugiausia užsikrėtusiųjų – 3 186 – buvo nustatyta kovo 30 d., po to šis skaičius ėmė mažėti ir pasiekė 802 atvejų minimumą. Bet nuo gegužės 3 d. šis rodiklis vėl pradėjo didėti, pastarąsias septynias dienas jis sudarė 1,7-2,3 tūkstančio.

Irano valdžia nuo balandžio 11 d. pamažu atšaukia apribojimus, įvestus dėl koronaviruso. Į darbą grįžo didžioji dalis šalies gyventojų, atvėrė duris prekybos centrai ir kirpyklos, atšauktas draudimas keliauti iš provincijos į provinciją nuosavu transportu, daugelyje miestų atidarytos mečetės.

Apie pirmuosius užsikrėtimo atvejus Irane buvo pranešta vasario 19 d. Infekuotieji buvo išaiškinti Kumo provincijoje.