„Navaros ligoninės komplekso skubios pagalbos skyriuje gydomų žmonių skaičius padidėjo iki penkių, trys iš jų buvo subadyti“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Navaros regiono vyriausybė.

Pranešime nurodyta, jog nuo bulių ragų nukentėjo du JAV piliečiai, 23 ir 46 metų amžiaus, taip pat vienas ispanas.

Vietos žiniasklaida praneša, jog vienas iš subadytųjų yra sunkios būklės.

Bėgimas 850 metrų trasa siauromis grįstomis Pamplonos senamiesčio gatvėmis tęsėsi 2 minutes ir 41 sekundę.

