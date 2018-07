Navaros regioninės ligoninės atstovas Jonas Arizeta sakė, kad abiem ketvirtadienį nukentėjusiems vyrams buvo suteikta pagalba dėl sumušimų. Bulių bėgimas ketvirtadienį truko 2 minutes ir 20 sekundžių. Prieš bėgimą lynojo, todėl siauros, akmenimis grįstos gatvelės, kuriomis į koridos areną 850 metrų bėga buliai, buvo slidžios. Griuvinėjo ir gyvuliai, ir prieš juos bėgę žmonės. Per šiemetinį festivalį kol kas nuo bulių ragų nukentėjo tik vienas žmogus. Dažniausiai bėgikai patiria traumas buliams griūvant ar trypiant. Kasmet rengiamą San Fermino festivalį išgarsino Ernesto Hemingway'aus 1926 metų romanas „Fiesta (Saulė taipgi teka)".

