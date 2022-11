Pamatę, ką traukdamiesi paliko okupantai, rusų karo tinklaraštininkai įsiuto

Vadovaujantis invaziją remiančių rusiškų socialinių tinklų kanalų vertinimu, ukrainiečiams buvo paliktas šarvuotis „Taifun“, dvi vikšrinės pėstininkų kovos mašinos BMP-1, reaktyvinė salvinė kovos mašina „Grad“ ir du tankai. Tai sukėlė masinį karo šalininkų pasipiktinimą.

Prorusiškame „Telegram“ kanale „Jūžnij front“ pareiškė, kad karinę techniką reikėjo sunaikinti. „Mūsų pajėgoms traukiantis į kairįjį krantą, buvo paliktas „Taifun“. Klausimas: kurių velnių? Jeigu jis nejudėjo, kodėl nebuvo sunaikintas? Kodėl nebuvo užminuotas? Kodėl vėl ir vėl tas pats per tą patį. Todėl, kad nė vienas šunsnukis neprisiėmė asmeninės atsakomybės!!!“ – teigiama pranešime.

Tokia pati nuomonė nuskambėjo ir prorusiškame „Telegram“ kanale „Ribar“, paraginus leisti kareiviams atsitraukiant sprogdinti techniką. „Ši kvailystė armijoje išsprendžiama paprastu įsakymu, bet jo nėra.“ Šiame kanale taip pat buvo pareikalauta „liepti dalinių vadams“ pateikti ataskaitą apie visą paliktą ginkluotę, atlikti tyrimą ir „ką nors nubausti, kad būtų pamoka kitiems“.

Informaciją apie paliktą techniką patvirtino ir ukrainietiški socialinių tinklų kanalai. Sprendžiant iš vaizdo įrašo, Rusijos pajėgos paliko modernizuotą tanką T-90 M „Proriv“, reaktyvinę salvinę kovos mašiną „Grad“ ir galybę kitos ginkluotės.

Beje, tokie dalykai nutinka ne pirmą kartą. Šis atvejis – mažiausiai ketvirtas. Anksčiau Rusijos armija paliko šimtus technikos vienetų Sumuose, Charkive ir Iziume. Pavyzdžiui, įžengęs į Iziumą, Ukrainos batalionas „Karpatskaja seč“ užgrobė 10 tankų T-80 ir penkis 152 mm savaeigius artilerijos pabūklus SAU 2S5 „Giacint-S“, „The Wall Street Journal“ pasakojo vado pavaduotojas Ruslanas Andrijka.

Laikraštis „The New York Times“ Rusijos pajėgų pasitraukimą iš vienintelio jų užimto Ukrainos srities centro vadina didžiausia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pergale ir „žeminančiu viešu Vladimiro Putino pralaimėjimu“.

Cituodamas Vakarų žvalgybos agentūras, dienraštis primena, kad kariškiai seniai ragino V. Putiną įsakyti išvesti pajėgas iš Chersono, bet Rusijos prezidentas vis atsisakydavo tai padaryti.

Lend-Lease from the Russians works in Kherson region pic.twitter.com/swYMh4OA2Y