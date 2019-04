Kritikai įvykį lygina su totalitariniais režimais ir inkvizicija. Bažnyčia kol kas nekomentavo po sekmadienio mišių surengto knygų deginimo vienoje šio Baltijos jūros uostamiesčio parapijoje . Įrašas socialiniame tinkle „Facebook“ apie knygų deginimą staigiai išplito ir išprovokavo daug kritikos internete ir kitais kanalais, tačiau buvo ir paramą reiškusių interneto vartotojų. „Facebook“ puslapis, kuriame buvo paskelbtas įrašas ir įvykio nuotraukos, priklauso katalikų fondui „SMS iš dangaus“ (SMS Z NIEBA), įsteigtam krikščioniškai žiniai SMS žinutėmis skleisti. Nuotraukose matyti, kaip trys kunigai knygų ir kitų daiktų, įskaitant afrikietiško stiliaus kaukę, krepšį neša per bažnyčią į laužą lauke. Prie laužo, kuriame taip pat dega „Hello Kitty“ skėtis, „Saulėlydžio“ (Twilight) sagos knyga ir hinduistų religinė figūrėlė, kunigai meldžiasi. Tos parapijos kunigas Janas Kucharskis naujienų svetainei natemat.pl sakė, kad jie pagal Biblijos raginimus nepraktikuoti stabmeldystės sudegino daiktų, „susijusių su okultizmu ir magija“. Susiję straipsniai: Lenkijoje kunigai sudegino knygų apie Harį Poterį Nuotraukose matyti, kad prie laužo stovėjo ir du per mišias patarnaujantys berniukai. „Vaikų dalyvavimas šioje praktikoje yra itin smerktino demoralizavimo aktas“, – atvirame laiške rašė gerbiamas komentatorius ir fizikos profesorius Lukaszas Turskis. Jo laišką antradienį savo interneto svetainėje paskelbė liberalus dienraštis „Gazeta Wyborcza“. „Ideologinis pamišimas“ L. Turskis taip pat paragino „Bažnyčios hierarchiją nedelsiant pasmerkti ir nutraukti šią veiklą, nepaliekant abejonių dėl... pozicijos šiuo klausimu“. Profesorius pateikė palyginimų su nacių Vokietija. „1821 metais Heinrichas Heine savo dramoje „Almansoras“ (Almansor) padarė pranašišką pareiškimą: „Kai pradėsime deginti knygas, baigsime žmonių deginimu“, – rašė L. Turskis. „Praėjus šimtui su trupučiu metų, nacių Vokietijoje Heine ir (Thomas) Manno knygos, taip pat daugelio kitų garsių meistrų (knygos) krūvomis degė Berlyne, o dar po maždaug tuzino metų krematoriumai degino... neva civilizuoto pasaulio ideologinio pamišimo aukas“, – pridūrė jis. Populiariausias bulvarinis dienraštis „Fakt“ rašė, kad „niekas nesitikėjo Šventosios inkvizicijos“, kuri viduramžiais kovodama su erezijomis degindavo knygas ir „raganas“. „Jie naikina knygas kaip viduramžiais“, – piktinosi „Fakt“. Kunigo apykaklės nešiojimas „neapsaugo nuo paprasto kvailumo“, feisbuke parašė tėvas Kazimierzas Sowa, iškili katalikiškos žiniasklaidos asmenybė. Tuo tarpu viena su smogu kovojanti nevyriausybinė organizacija antradienį pateikė skundą Gdansko prokuratūrai dėl kunigų suorganizuoto „nelegalaus atliekų deginimo“, nurodydama, kad tarp atliekų buvo „sintetinių medžiagų“. Pasak organizacijos, taip buvo „teršiamas oras“ ir kilo „pavojus sveikatai“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.