Birželio 27 dienos nuotraukoje, kurią gavo „BBC Verify“ ir apie kurią pirmasis pranešė Laisvosios Europos radijas, matyti, kad bazėje statomos palapinės ar panašūs statiniai.

Ankstesnėse nuotraukose, darytose birželio viduryje, karinio komplekso laukai yra beveik tušti.



Palydovinėse nuotraukose matoma bazė yra maždaug už 21 km nuo Asipovičų miesto – maždaug už 100 km nuo sostinės Minsko. Rusijos žiniasklaidoje ši vietovė buvo minima kaip vieta, kurioje galėjo apsistoti „Wagner“ kovotojai.

New satellite images of the construction of a camp near Asipovichy: @nytimes published new satellite images by Planet Labs of the territory of the former military unit No. 61732 in Tsel village (Asipovichy district, Mahiliou region) dated 27.06.@nytimes @ckoettl

1/4 pic.twitter.com/ZJ0Q1rhyBs