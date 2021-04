Palydovinėse nuotraukose – karinė Rusijos stovykla netoli Ukrainos: į akis krito iškalbingos detalės

Atlikę socialiniuose tinkluose skelbiamų nuotraukų ir vaizdo medžiagos, susijusios su karine technika, analizę bei palyginę gautus rezultatus su „Google Street View“ ir „Jandex.Kart“ duomenimis, tyrėjai išsiaiškino, kad karinė technika iškraunama dviejose Voronežo rajono vietose, o iš ten juda pietine kryptimi į Pogonovo poligoną.

CIT tyrėjų išvadas pagrindžia ir palydovų darytos Pogonovo nuotraukos, kurias balandžio 8 dieną paskelbė „Bellingcat“ tyrėjas Erikas Toleris. Jose matoma, kad kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje poligone atsirado palapinių ir „šimtai vienetų“ karinės technikos.

CIT pažymi, kad taip pat yra įrodymų, jog Voronežo srities Ostrogožsko miesto rajone, maždaug už 150 kilometrų nuo sienos su Ukraina, telkiami rusų kariai.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. 🛰️📸: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q