S. Lavrovas pareiškė, kad siekis išsaugoti ESBO jam kelia abejonių.

Sakydamas kalbą, persmelktą tipine Rusijos propaganda, S. Lavrovas nurodė, kad „iš esmės ESBO bandoma paversti NATO ir ES priedėliu“.

„Reikia išdrįsti pripažinti, kad organizacija yra atsidūrusi ant bedugnės krašto, todėl kyla paprastas klausimas, ar verta stengtis ją atgaivinti“, – kalbėjo S. Lavrovas. Dabar, anot jo, klausimų yra daugiau nei atsakymų.

Billions spent on convincing the world that the genocide against Ukrainians was righteous, and people are still leaving the OSCE meeting when Mr. Lavrov opens his mouth.

Rusijos ministro kalba, kaip buvo galima tikėtis, susitikime sukėlė šurmulį. Kaip skelbia Ukrainos žiniasklaida, S. Lavrovui pradėjus kalbėti, Ukrainos delegacija paliko salę. Čekijos užsienio reikalų ministras Janas Lipavskis socialiniuose tinkluose parašė, kad taip pat neklausė Rusijos užsienio reikalų ministro kalbos.

„Pamaniau, kad mūsų kolegai, atsakingam už dezinformacijos stebėjimą, būtų naudingiau tuo metu būti salėje“, – rašė jis.

Tiesioginėje transliacijoje buvo matyti, kad vienu metu S. Lavrovas trumpam nutraukė savo kalbą. „Ar galite palikti mane ramybėje?“ – anglų kalba kreipėsi jis.

During his speech at the OSCE meeting, Russian Foreign Minister Lavrov asked to 'leave him alone". In turn, a number of ministers during his speech decided to leave the hall so they didn't have to listen to Lavrov any further.